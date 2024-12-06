Скандал с бракованными минами: в Минстратегпроме назвали причину дефекта

Герман Сметанин заверил, что уже приняты все необходимые меры, чтобы исправить ситуацию и сделать невозможными подобные случаи в будущем.

Министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил, что дефект мин калибра 120 мм и 82 мм, из-за которого произошел ряд случаев внештатного срабатывания боеприпасов, связан с изменением свойств импортного пороха.

Об этом пишет "Укринформ".

Министр отметил, что до начала полномасштабной войны в Украине совсем не было производства боеприпасов. А уже в этом году отечественный ВПК выпустит 2,5 млн. боеприпасов. Впрочем, страна пока зависит от импорта пороха. Пороховую смесь зарубежного производства использовали и для изготовления "проблемных" партий мин.

"Сферические пороховые марки, используемые с 1985 года странами-членами НАТО для производства мин калибра 82 мм и 120 мм, использовались для изготовления метательных зарядов. Однако в процессе эксплуатации порох изменил свои свойства и стал срабатывать нештатно", – пояснил Сметанин.

По его словам, проблему обнаружили во время проверки завода, который изготовил партию мин с дефектом. В состав комиссии, проверявшей условия производства непосредственно на предприятии, вошли представители Минстратегпрома, Минобороны, завода-производителя, ВСУ и СБУ.

"Согласно отчетам, поступившим из воинских частей Сил обороны, количество нештатных срабатываний 120-миллиметровых мин составляет 417 случаев. Из миллионов — только 417 нештатных срабатываний", — подчеркнул министр.

Герман Сметанин заверил, что уже приняты все необходимые меры, чтобы исправить ситуацию и сделать невозможным подобные случаи в будущем.

Напомним, в конце ноября Украину потряс громкий скандал – тысячи снарядов калибра 120 мм отечественного производства оказались некачественными. Украинские военные жаловались, что снаряды не взрываются или не долетают до целей, создавая опасность для жизни военных. Главный редактор Defense Express Олег Катков пояснил, что проблема была не в самих минах, а во взрывных зарядах, которые имели дефект.

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