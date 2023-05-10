Скандал с Черниговской больницей: пациент заплатил наличными за анестезию, которая должна быть бесплатной

В Черниговской городской больнице №2 произошел инцидент с местным жителем, который заплатил врачам за процедуру тысячу гривен наличными прямо в кабинете. Как оказалось, эта процедура покрывается за счет государственных медицинских гарантий, поэтому для пациента должна быть бесплатной. Мужчина обратился в НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины).

Об этом говорится в "Суспільне Чернігів".

Кроме НСЗУ, пациент обратился с соответствующей жалобой в областную прокуратуру.

По словам Александра, он уже давно страдает болезнью почек. По направлению института Шалимова он должен был пройти ряд процедур, в том числе эндоскопию и колоноскопию. По электронному направлению он записался в письмо ожидания в Черниговской городской больнице №2 в эндоскопический кабинет.

"Врач, который записывал меня, предупредил, что процедура довольно болезненная и ее можно сделать под наркозом. Но это будет платно и будет стоить 1000 гривен. Также он сказал, что я должен подумать и, если решу, что буду делать наркоз, то должен предупредить заранее — позвонить в кабинет, чтобы они с анестезиологом подготовились", — рассказал пациент.

Впоследствии он решил, что будет делать процедуру под наркозом и считал, что эта тысяча гривен является официальной платой за медицинскую услугу, оказываемую больницей, и которая не покрывается за счет медицинских гарантий.

"22 марта мне сделали эту процедуру. Затем врач прямо в кабинете сказал, чтобы я заплатил за нее. Я прямо там наличными отдал ему 1000 гривен. В обмен мне ничего не дали, ни одной бумажки или документа о том, что эти средства он от меня получил. В связи с чем я и обратился в НСЗУ с просьбой предоставить оценку этому факту и написать ответ, законно ли это — это взимание средств и не покрывается ли оно за счет медицинских гарантий", — рассказал мужчина.

Согласно письму от НСЗУ, с Черниговской городской больницей №2 заключен договор, свидетельствующий, что процедура колоноскопии (а также местная или общая анестезия) покрывается за счет государственных медицинских гарантий.

"То есть анестезия, которую делают во время процедуры, покрывается за счет государственных медицинских гарантий. Зато врачи наличными в кабинете почти из всех пациентов (ведь передо мной делали люди, после меня делали, и они все это делали с наркозом) берут по 1000 гривен ", — поделился мужчина.

Также в официальном письме от НСЗУ говорилось, что заведение должно вернуть пациенту деньги за уплаченную им медицинскую услугу за свой счет.

По состоянию на данный момент с Александром из больницы официально никто не связывался.

"Медицинский директор Черниговской городской больницы №2 Валерий Якунин по ситуации, ответил, что в медучреждении сейчас идет внутреннее расследование. Его результаты должны предоставить НСЗУ до 16 мая. Тогда и будет соответствующее решение по врачу, который, по словам Александра Гашпара, взял деньги. По словам Якунина, врача не отстраняли от работы, он продолжает работать", — сообщают журналисты "Суспільного".

Напомним, что украинское правительство разрешил привлекать гражданские медучреждения к работе военно-врачебных комиссий, чтобы усилили способность. Договоры будут заключены, когда НСЗУ откроет конкурс после согласования спецификаций Минздрава Украины.

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