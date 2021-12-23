Скандал с депутатом Галушко: водителя избранника "Слуги народа" оштрафовали и забрали права

На инцидент отреагировали в МВД.

Водителя народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Галушко оштрафовали более чем на 10 тысяч гривен.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 декабря.

Кроме того, Печерский суд столицы на год лишил его водительского удостоверения, сообщил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.

Глава МВД также подчеркнул, что никому не позволено оскорблять правоохранителей: "Никому нельзя оскорблять кого-либо, тем более полицейских, ежедневно рискующих своей жизнью и здоровьем". Монастырский отметил необходимость принять законопроект №5050-1, предусматривающий штраф в размере от 850 до 1700 гривен за оскорбление сотрудников полиции.

Водителя Николая Галушка оштрафовали и на год лишили водительского удостоверения | Новости Украины

Напомним, накануне в Сеть попало видео, на котором народный депутат "Слуг народа" Николай Галушко в декабре прошлого года нецензурными словами бросается на полицейских, которые остановили его водителя за пересечение двойной полосы. Поведение Галушко уже осудили его коллеги по фракции. А вот сам он извиняться не стал.

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