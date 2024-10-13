Скандал с директором фирмы в Днепре: Положай лично подтвердил противоправность своих действий — ТЦК

Проводится правовая оценка действий гражданина Положая и решается вопрос его привлечения к ответственности.

Поведение днепровского бизнесмена и директора компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергея Положая в Днепропетровском областном ТЦК и СП назвали позорным, отметив, что он лично подтвердил противоправность своих действий.

Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсетях, опубликованном в воскресенье, 13 октября.

“Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов по бронированию на время мобилизации. В то же время он кичится своим пренебрежительным отношением не только к воинской обязанности, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику. Фактически гражданин Положай лично подтвердил противоправность своих действий”, — подчеркнули в ТЦК.

При этом, как отметили в сообщении, на видео, которые директор известной фирмы распространил в соцсетях, видны "позорные проявления агрессивного, грубого и дерзкого поведения и нецензурные, унизительные высказывания и угрозы военнослужащим".

“Все это возмутительно и недопустимо. Законодательство Украины по вопросам мобилизации и обороны государства работает одинаково для всего общества, независимо от социального статуса, состояния и занимаемых должностей”, — напомнили в ведомстве.

В Днепропетровском ТЦК и СП сообщили, что проводится правовая оценка действий гражданина Положая и решается вопрос его привлечения к ответственности.

Владелец Steko Сергей Положай набросился с матом на военных

Напомним, директор компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергей Положай обматерил военного, проверявшего у него документы в Днепре.

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