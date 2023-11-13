Скандал с Фарион и студентом из Крыма: омбудсман Лубинец обратился в СБУ

Омбудсман Дмитрий Лубинец резко отреагировал на очередной скандал с экс-нардепом и лингвистом Ириной Фарион и крымским студентом.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Ирина Фарион как народная депутатка ВРУ 7 созыва должна знать о важности защиты персональных данных.

Об этом омбудсман написал в своем Telegram.

"Народный депутат ВРУ 7 созыва и должен знать о важности защиты персональных данных. Однако, этот человек публично предоставил фамилию, имя, место обучения парня, которые позволили россиянам идентифицировать этого студента", — подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что сейчас не секрет — факт давления оккупационной администрации в Крыму на людей, которые придерживаются проукраинских взглядов. Об этом постоянно сообщают и правозащитники, и медиа.

"Однако это не остановило Фарион в условиях военного положения разгласить персональные данные парня. А это может иметь и уже имеет (!) последствия. Это не только вмешательство в частную жизнь личности, но и угроза личной безопасности и жизни студента. Впрочем, она, с одной стороны совершила уголовное преступление, с другой стороны, подыграла оккупантам. Результат очевиден! " — подчеркнул Лубинец.

Поэтому я в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации омбудсман обратился в Службу безопасности Украины "для надлежащего реагирования", чтобы действия гражданки Украины "проанализировали должным образом и дали юридическую оценку".

Напомним, экс-нардеп и филолог Ирина Фарион снова оказалась в центре скандала. В этот раз из-за ее сообщений проукраинского студента в Крыму Максима Глебова посетила Федеральная служба безопасности РФ.

Так, в своем Telegram-канале Фарион опубликовала скриншот письма от студента-первокурсника филологического факультета в Севастополе Максима Глебова, в котором он написал, что ждет Вооруженные силы Украины в родном Керче и Севастополе. После этого юношей начал заниматься оккупационный "Центр борьбы с экстремизмом" российского Министерства внутренних дел.

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