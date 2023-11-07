Скандал с Фарион по поводу русскоязычных военных: омбудсмен обратился в полицию и СБУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал скандальное заявление Ирины Фарион об общении военных ВСУ на русском языке.

Об этом омбудсмен написал в Telegram.

"В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств", — отметил Лубинец, прямо не упоминая, что подразумевает именно заявление Фарион.

Он подчеркнул, что в ВСУ служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства и т.д.

"Нежелательное для лица и/или группы лиц поведение, целью или следствием которого является унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание по отношению к такому лицу или группе лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы — это притеснение, форма дискриминации, запрещенная действующим законодательством Украины", – напомнил уполномоченный ВР.

Лубинец сообщил, что обратился в соответствующие органы государственной власти — Нацполицию, СБУ, Нацсовет по телевидению и радиовещанию по поводу проверки этой информации и принятия соответствующих мер реагирования.

Омбудсмен подчеркнул, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков – наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.

"Призываю всех, особенно публичных лиц, сознательно относиться к идеям и взглядам, которые они транслируют, а медиа – ответственно относиться к распространяемой информации. Дискриминация и дискредитация кого-либо в Украине запрещена", – подытожил он.

Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Напомним, что украинский языковед и экс-нардепка от "Свободы" Ирина Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке.

В частности, Фарион заявила, что не считает "азовцев" украинцами, потому что они не общаются на украинском.

В соцсетях украинцы возмутились таким заявлением и встали на защиту русскоязычных военных ВСУ.

Так, экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, специально обращаясь к Фарион, впервые опубликовал пост на русском языке. "Просто иди ты на**й!", — написал Жорин, обращаясь к филологу.

Нардеп Егор Чернев обратился в СБУ с просьбой проверить заявление Ирины Фарион. По мнению депутата, Фарион "системно работает на раскол общества и разжигание вражды между украинцами".