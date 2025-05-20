Скандал с фиктивными "боевыми" выплатами в 155-й бригаде: ОК "Запад" проводит расследование

Командующий ОК «Запад» Владимир Шведюк / © АрмияInform

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Оперативное командование «Запад» проводит служебное расследование в 155-й отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской из-за информации о возможных фиктивных «боевых» выплатах. Результаты передадут правоохранительным органам.

Об этом командующий ОК «Запад» бригадный генерал Владимир Шведюк сообщил изданию «Украинская правда».

Заметим, 19 мая издание опубликовало материал о возможной причастности командира 155-й бригады полковника Тараса Максимова к назначению фиктивных «боевых» выплат и вымогательству из них «откатов». Речь шла также о более 1200 случаях самовольного оставления частей с начала 2025 года и недостаточном обеспечении подразделений бригады.

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Шведюк сообщил, что ОК «Запад» взялось за расследование.

«Недавние факты, касающиеся возможных правонарушений со стороны отдельных должностных лиц внутри части, стали основанием для назначения мной служебного расследования. В бригаду направлена специальная группа из числа наиболее опытных офицеров ОК „Запад“. Мы принципиально и беспристрастно настроены выяснить все обстоятельства и установить все детали правонарушения«, — говорится в заявлении бригадного генерала.

Он добавил, что по наработанным материалам будут сделаны соответствующие выводы. Их передадут в правоохранительные органы.

Шведюк также указал, что 155-ю бригаду создавали как пехотную, а в течение боевой подготовки ее переформировали в механизированную.

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По словам командующего ОК «Запад», после выезда военных 155-й бригады в район боевых действий лично вместе с офицерами командования прибыли на фронт и приняли участие в развертывании бригады. По словам Шведюка, представители ОК с декабря 2024 года до марта 2025 года передавали опыт, учили, а иногда и руководили действиями 155-й бригады.

«Фактически оперативное командование строило систему боевого управления совместно и под руководством главнокомандующего ВС Украины и командующего Сухопутными войсками ВС Украины с целью устранения управленческого хаоса и бездействия, возникших в результате непутевого руководства со стороны „боевого офицера“ предыдущего командира бригады, который в боевых условиях не был способен реагировать на резкие изменения в боевой обстановке. На основании объективных выводов было принято решение об увольнении с должности предыдущего командира бригады полковника Дмитрия Рюмшина», — говорится в заявлении бригадного генерала.

Он добавил, что в таких условиях кадровый орган ОК «Запад» в «авральном режиме» подобрал несколько кандидатов на должность командира 155-й бригады. По словам Шведюка, основными критериями были наличие боевого опыта, способность руководить в экстремальных кризисных ситуациях и положительные характеристики командованием с мест предыдущей службы.

По мнению командующего ОК «Запад», «наиболее обоснованной» оказалась кандидатура полковника Тараса Максимова, который тогда был заместителем комбрига 14-й ОМБр. Он имел большой боевой опыт. Поэтому кандидатура Максимова была согласована в ОК «Запад» и подана на утверждение в Командование Сухопутных войск ВСУ.

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«Я полностью поддерживаю позицию Командующего Сухопутных войск генерал-майора Михаила Драпатого: независимо от должностей, званий или прошлых заслуг, все, кто нарушил закон, будут нести за это полную ответственность. Оперативное командование «Запад» — это не просто орган управления. Это боевое братство. Здесь нет места безответственности или мелким корыстным интересам. Мы все здесь для одного: защитить Украину и уничтожать врага», — резюмировал Шведюк.

Напомним, в начале января 2025 года вокруг 155-й бригады разгорелся большой скандал, связанный с массовым самовольным оставлением части бойцами. Кроме того, военные имели проблемы с критически важным оборудованием. По этим фактам была начата проверка.

Командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина уволили с должности и суд взял его под стражу по подозрению в том, что он не реагировал на правонарушения в своем подразделении и не сообщил правоохранителям о фактах массового СОЧ.

5 мая СМИ сообщили, что силовики задержали командира батальона 155-й бригады, дислоцирующегося в Донецкой области, который требовал с подчиненных «откаты» за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой. После этого Максимов призвал сообщать о коррупции.

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