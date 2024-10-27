Скандал с фиктивными инвалидностями: Подоляк сказал, как наказать прокуроров

Советник главы ОПУ считает, что для должностных лиц должна быть жесткая репутационная ответственность.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал скандал с незаконным установление группы инвалидности украинским прокурорам, благодаря чему они годами получали от государства огромные выплаты. По его словам, наказывать таких должностных лиц нужно в двойном размере.

Об этом Михаил Подоляк заявил на телемарафоне.

"Они должны это вернуть [незаконно полученные пенсии по инвалидности – ред.] и заплатить столько же сверху", – подчеркнул он.

Подоляк напомнил, что власти уже приняли решение о ликвидации всей коррумпированной вертикали МСЭК. Сейчас уже начаты сотни уголовных производств, ведутся расследования и аудиты, которые должны установить законность установления инвалидности госслужащим.

"Мы с вами понимаем, что это фиктивно. Но аудит как раз позволит еще раз провести комиссию, оценить состояние человека и выяснить, есть ли у него, как правило, вторая группа [инвалидности – ред.], потому что первую группу немножко было бы видно", – отметил он.

По мнению Подоляка, после этого государство должно "отработать один простой алгоритм": все чиновники, получившие фиктивную инвалидность, должны вернуть в бюджет незаконно полученные выплаты по инвалидности, а также уплатить штрафы, чтобы компенсировать ущерб, причиненный государству.

"Они [штрафы – ред.] должны быть равны той сумме, на которую человек государство обворовывал в течение трех-четырех лет", — отметил советник.

Он добавил, что кроме собственно денег и финансовой ответственности очень важно, чтобы должностные лица также несли репутационную ответственность, но с этим вопросом в Украине сложнее.

"Чтобы они на 5 и плюс лет не могли больше занимать должности, которые они занимают. Те люди, которые были задержаны с фиктивными инвалидностями. Это я говорю о людях, имеющих отношение к той или иной вертикали. Например, к прокурорской вертикали", – заметил Подоляк.

Он также отметил, что для окончательной ликвидации выявленной коррупционной схемы по установлению незаконной инвалидности необходимо сделать несколько шагов:

Правительство должно принять новую модель и механизм установления инвалидности. Совет должен внести соответствующие изменения в законодательство, регулирующее этот сегмент. Правоохранительная система (суды, СБУ, ДБР, внутренние расследования) должна выносить соответствующие приговоры и наказывать правонарушителей.

Напомним, система МСЭК в Украине будет ликвидирована до конца текущего года. Эксперты рассказали, что будет после ликвидации МСЭК и где можно получить необходимые справки.

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