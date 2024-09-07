Скандал с фильмом "Россияне на войне": Украина выразила протест, в Сети бунтуют

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко осудил организаторов Международного кинофестиваля в Торонто за то, что на нем был представлен документальный фильм режиссера Анастасии Трофимовой "Russians at war".

Свое заявление дипломат опубликовал в Facebook.

По мнению Николенко, Трофимова "намеренно ложно изображает" реалии войны России против Украины.

"Демонстрация российских солдат как только "пешек", а вторжение России в Украину как "подлую игру" добавляет правдоподобия российским пропагандистским нарративам, которые уменьшают тяжесть и страдания, вызванные военными действиями России. Существуют тысячи задокументированных случаев изнасилования, пыток, убийств военными. Присоединяющимся к российской армии предлагают большую денежную компенсацию или снятие судимости, и они принимают это решение, полностью осознавая свои действия в Украине", – заявил дипломат.

Консул поддержал требование Канадского конгресса украинцев. Тот ранее требовал разъяснения, почему эта лента получила финансовую помощь из канадского бюджета, когда Оттава "инвестирует огромные ресурсы" в борьбу с российской пропагандой.

"Считаем, что показ фильма российского режиссера Анастасии Трофимовой недопустим. Безответственно допускать, чтобы Международный кинофестиваль в Торонто, одно из самых авторитетных кинопутешествий мира, использовался для распространения российской пропаганды. Мы призываем фестиваль отменить показ этого фильма", – заявил он.

По словам Николенко, руководство TIFF пока не отреагировало на критику.

Пресс-служба фестиваля также пока не комментировала ситуацию публично. Пока фильм представлен на сайте TIFF.

Реакция Сети

В Сети возмутились, что пока Украина подвергается ежедневному циническому обстрелу со стороны россиян, команда фестиваля допускает ленту, изображающую оккупантов "обычными" людьми и оправдывающая военные преступления, которые они совершают.

"Фильм может создать ошибочное впечатление о том, что он антивоенный и ставит под вопрос нынешний режим в России, — пишет украинская продюсер Дарья Бассель, которая просмотрела ленту. — Однако то, что я увидела, — это явный пример чистейшей пропаганды России ".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Телеграмм-канале также выразил негодование в связи с показом картины в Венеции и призвал "запретить этот абсурд".

"Показ фильма "Russians at war" на Венецианском кинофестивале — это позорный акт пропаганды, направленный на попытку оправдать российских военных, которые являются непосредственными исполнителями преступлений против украинского народа. Режиссер Анастасия Трофимова, вместо того, чтобы раскрыть правду о зверствах, которые они ежедневно совершают, пытается представить их как "обычных парней с чувством юмора".

Подобные фильмы только способствуют распространению ложных нарративов и дискредитации реальных страданий, которые российская армия принесла Украине", — написала советник по коммуникациям главы ОПУ Дарья Заровна.

"Мы были в шоке от пропаганды, которую пустили на мировой уровень. Весь фильм показывают невинных оккупантов, воюющих на востоке Украины. "Обычные ребята, не злодеи. Воюют, чтобы не воевали их дети"... Они плачут за собратьями, хоронят мужчин и хотят мира, тоже страдают и никого из гражданских не расстреливали и не насиловали. сочувствовать этим "невинным" убийцам. Режиссер — Анастасия Трофимова, из пропагандистского russia today.

Это нужно остановить! Украинские кинематографисты уже пишут письма и обращения ко всем причастным платформам. Прошу вас помочь им остановить этот фильм. Пишите в Twitter комментарии и твиты с отметками кинофестиваля в Торонто, где будут показывать эту ложь @tiff_net @rogers. Оставляйте комментарии под постом с режиссером @labiennale. Делайте репосты и привлекайте больше англоязычной аудитории! Убийцы должны идти под трибунал, а не по красным дорожкам!" — написал волонтер Михаил Пуришев.

Сама Трофимова отвергла обвинения в пропаганде. Она утверждает в своей картине, что РФ никогда ни на кого не нападала, а российских военных выставляет жертвами, которые "хотят мира". Также она не объясняет, как попала на фронт в составе оккупационного формирования.

Что показали в фильме

Как сообщают корреспонденты информационных агентств, пересмотревшие фильм, его автор демонстрирует быт российских военных на фронте и передает их точку зрения на происходящее.

В официальном трейлере содержатся фрагменты нескольких интервью с военнослужащими, в которых они рассказывают о мотивах своих действий, некоторые сомневаются в том, что воюют на правильной стороне.

Журналист AFP пишет, что показанные в фильме военные "не имеют представления о том, почему их отправляют на фронт".

"Видно, как они едва пытаются заставить работать советское оружие, некоторые курят одну сигарету за другой и выпивают, а их товарищи гибнут и получают ранения", — сообщает агентство.

Читайте также: