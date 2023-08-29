Скандал с фитнес-тренером из Полтавы: работник ТЦК военный Александр Мацько рассказал подробности

Военком Александр Мацько, которого публично оскорбил фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока, сказал, что тот недостоин служить в армии и с таким наказанием для скандального блогера работник ТЦК не согласен. Поскольку Заволока обидел всех тех парней, которые сейчас воюют, которые лежат в госпиталях и даже тех, которых уже нет в живых.

Об этом сказал работник ТЦК военный Александр Мацько в интервью журналистке Янине Соколовой.

"Он оскорбил не меня, если бы я просто шел в гражданской форме — он на меня бы не обратил внимание. Он обидел всех тех парней, которые сейчас воюют, всех парней, которые сейчас в госпиталях, всех парней, которые сейчас похоронены. И одна из наших обязанностей – это ездить от ТЦК на похороны, это почетный караул, это почетный салют... Он обидел и тех ребят, даже тех, которых нет в живых. Я считаю, что этот человек не достоин служить в армии. Как в наказание его послать в армию — я с этим не согласен.

Реакция Полтавского ТЦК и СП

В Полтавском ТЦК и СП тоже отреагировали на неадекватное поведение Заволоки. Там подчеркнули, что уже обратились и в СБУ из-за выпадов в сторону военных.

"Именно по статье 435-1 "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего" и статье 436-2 Уголовного кодекса Украины было направлено представление в Службу безопасности Украины от имени ТЦК. К тому же сразу после инцидента военнослужащие вызвали полицию, правда, правонарушитель отказался их ждать и сбежал. Подозрение по статье 173 КУоАП Роману Заволоке уже объявлено, Александр Мацько и другие военнослужащие уже дают против него показания", — говорится в сообщении.

Напомним, майор ВСУ, журналист Виктор Трегубов отметил, что в идеале Заволокой должна заниматься не полтавская полиция, а СБУ.

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