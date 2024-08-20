Скандал с фитнес-тренером, желавшим смерти военным, получил продолжение

Фитнес-тренера, который в Одессе обругал военного и пожелал смерти всем украинским защитникам, вероятно, вывезли в лес и приковали к дереву.

Видео с мужчиной, прикованным к дереву, распространяется по Сети.

Отметим, что мужчина на видео не называет своего имени. По словам активиста Демьяна Ганула, его уже должны были направить в расположение Третьей отдельной штурмовой бригады.

Что известно о скандале

В начале июля в сети распространяли другое видео с фитнес-тренером, на котором он обругал военнослужащего и пожелал смерти всем воюющим на фронте.

После этого одесский общественный деятель и волонтер Демьян Ганул публиковал фото с тем же мужчиной, у которого был разбит нос. Позже активист показал, как этого забирают представители местного ТЦК и СП.

Пока Ганул заявил, что не видел тренера после того, как провел его в авто ТЦК в присутствии правоохранителей.

"По видео с фитнес-тренером, который посылал военных, потом упал и разбил нос. Я его провел в авто сотрудников ТЦК в присутствии полицейских, он удачно сел и поехал обновлять данные. Я его больше не видел. максимально тупое по содержанию и форме исполнения", — написал Ганул.

Напомним и о ситуации с ветераном из Одессы, который на войне потерял обе ноги и которого в среду нецензурно обругал прямо на рабочем месте один из посетителей ветеринарной клиники.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украина гудит о скандале в Одессе! Владелец белого пуделя обматерил ветерана-ветврача на протезах!

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