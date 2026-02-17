- Дата публикации
Скандал с футболистом "Колоса-2": в ТЦК сделали заявление по Колеснику
В Киевском областном ТЦК заявили о недопустимости насилия после инцидента с участием Даниила Колесника. Клуб уже объявил об увольнении игрока.
Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на инцидент с участием 24-летнего футболиста «Колоса-2» Даниила Колесника и военнослужащего ТЦК, отметив недопустимость насилия в отношении военных, выполняющих служебные обязанности по обеспечению комплектования подразделений Сил обороны Украины.
Об этом шла речь в заявлении Киевского областного ТЦК.
В ведомстве подчеркнули, что срыв мобилизационных мер является одной из целей РФ, а подобные действия играют на руку врагу.
Также в ТЦК обратили внимание, что в условиях полномасштабной войны военнослужащие выполняют задачи по доукомплектованию подразделений, чтобы обеспечить стабильность обороны и избежать дефицита личного состава на фронте.
Что известно о скандале с Данилой Колесником
Накануне в сети появилось видео, на котором зафиксирован конфликт между футболистом коваловского «Колоса-2» Данилом Колесником и работником ТЦК. Ролик был опубликован на странице игрока в Instagram, однако впоследствии его удалили, а профиль закрыли.
Информацию об инциденте распространили ряд Telegram-каналов. По их данным, спортсмен нанес удар военнослужащему. Официальных сообщений от правоохранительных органов о правовой квалификации происшествия нет.
После огласки футбольный клуб «Колос» выступил с заявлением, в котором извинился перед украинским сообществом и военными и сообщил об отстранении игрока от тренировочного процесса с последующим освобождением из команды «Колос-2».
Даниил Колесник выступал во Второй лиге Украины. В текущем сезоне он провел 16 матчей и забил шесть мячей.