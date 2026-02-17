Скандал с футболистом "Колоса-2": в ТЦК сделали заявление по Колеснику

Киевский областной ТЦК отреагировал на инцидент с футболистом

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на инцидент с участием 24-летнего футболиста «Колоса-2» Даниила Колесника и военнослужащего ТЦК, отметив недопустимость насилия в отношении военных, выполняющих служебные обязанности по обеспечению комплектования подразделений Сил обороны Украины.

Об этом шла речь в заявлении Киевского областного ТЦК.

В ведомстве подчеркнули, что срыв мобилизационных мер является одной из целей РФ, а подобные действия играют на руку врагу.

Также в ТЦК обратили внимание, что в условиях полномасштабной войны военнослужащие выполняют задачи по доукомплектованию подразделений, чтобы обеспечить стабильность обороны и избежать дефицита личного состава на фронте.

Что известно о скандале с Данилой Колесником

Накануне в сети появилось видео, на котором зафиксирован конфликт между футболистом коваловского «Колоса-2» Данилом Колесником и работником ТЦК. Ролик был опубликован на странице игрока в Instagram, однако впоследствии его удалили, а профиль закрыли.

Футболист vs ТЦК. Такое видео в Instagram опубликовал 24-летний нападающий "Колоса-2" Даниил Колесник, поделившись своей случившейся на улице ситуации. Позже футболист удалил сток и закрыл страницу - сообщение Telegram-канал БОМБАРДИР

Информацию об инциденте распространили ряд Telegram-каналов. По их данным, спортсмен нанес удар военнослужащему. Официальных сообщений от правоохранительных органов о правовой квалификации происшествия нет.

После огласки футбольный клуб «Колос» выступил с заявлением, в котором извинился перед украинским сообществом и военными и сообщил об отстранении игрока от тренировочного процесса с последующим освобождением из команды «Колос-2».

Даниил Колесник выступал во Второй лиге Украины. В текущем сезоне он провел 16 матчей и забил шесть мячей.