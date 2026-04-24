Скандал с голодным истощением бойцов в 14-й бригаде: когда на самом деле понизили командиров

После скандала с голодовкой бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого в пятницу, 24 апреля, в Генштабе ВСУ сообщили об отстранении от должности командира бригады и освобождении от должности и назначении с понижением командира 10 армейского корпуса.

Корреспондент ТСН Юлия Кириенко обратила внимание на то, что кадровые ротации на самом деле произошли еще до огласки этой шокирующей ситуации.

«Немножечко ясности не помешает. Говорят, что командир 14 омбр слетел с должности, после скандала с воинами. Это не так», — написала она.

Со ссылкой на сообщение 14-й бригады от 20 апреля журналистка отметила, что командир 14-й ОМБр Тарас Максимов был назначен на должность еще 4 дня назад.

«А вот комкор Перец [командир 10-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Сергей Перец], который командовал корпусом, которому подчинена 14 омбр и который якобы тоже слетел с должности после скандала с голодными воинами, на самом деле переместился в ОК Восток, на должность начальника штаба в аккурат две недели назад (то есть, до скандала). В тот самый ОК, где теперь Николюк командует», — сообщила Кириенко.

При этом журналистка подчеркнула необходимость «быть честными».

Напомним, бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которые защищают Украину на Купянском направлении, оказались в критической ситуации из-за длительного отсутствия поставок пищи и воды. Фото истощенных, похудевших до костей военных шокировали Сеть.

