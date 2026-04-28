Скандал с голодными бойцами из 14-й ОМБр: в Минобороны сделали заявление

Голодные и истощенные бойцы из 14-й ОМБр / © ТСН

Реклама

Минобороны и Генштаб проверяют, как доставляют еду на фронт, ведь на дальние позиции продукты доходили не всегда. Командиры должны все поправить до 20 мая. Тех, кто будет скрывать проблемы или отчитываться неправду, накажут.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины .

Кадровые решения и расследование в бригадах

В ведомстве отметили, что случаи дефицита продовольствия зафиксировали в 30-й ОМБр, 128-й ОГШБр и 108-й ОБр ТрО. Отдельное внимание было уделено ситуации в 14-й отдельной механизированной бригаде. Там работает комиссия Сухопутных войск. По результатам предварительной проверки командир бригады снят с должности, а виновники будут нести ответственность.

Реклама

«Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу», — отметили в ведомстве.

Что приказал Сырский

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский издал приказ командующим группировок и корпусов провести полную инспекцию по обеспечению военных на фронте. Срок выполнения проверки — до 20 мая.

«Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия», — резюмировали в Минобороны.

Отмечается, что основная цель этих мер — наладить бесперебойные поставки на наиболее отдаленные позиции и обеспечить прозрачную систему отчетности в войсках.

Реклама

Скандал с истощенными бойцами из 14-й ОМБр — что известно

Напомним, ранее стало известно, что защитники из 14-й ОМБр, некоторые из которых находятся на позициях уже год, пили дождевую воду и потеряли сознание от голода. Их родные и неравнодушные украинцы прервали молчание, чтобы спасти бойцов.

На опубликованных фотографиях были зафиксированы трое мужчин с крайне истощенным видом: тела очень худые, заметно выступают ребра, ключицы и кости.

Родные некоторых бойцов 14-й ОМБр записали видеообращение и обнародовали его в Сети, призывая помочь их мужчинам. Жена одного из военных Анастасия С. рассказала ТСН.ua, что ее муж воюет с 26 февраля 2022 года и уже девятый месяц находится на позициях, в то время как другие военные — по 9, 10 и даже 12 месяцев.

После появления информации о критической ситуации в бригаде Генштаб ВСУ сообщил о отстранение от должности предыдущего командира 14-й ОМБр, а также освобождение и понижение в должности командира 10-го армейского корпуса.

Реклама

Новости партнеров