Скандал с "Госпитальерами": скрывает ли батальон отчеты и говорит Зинкевич

Батальон "Госпитальеры" / © Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

В Сети развернулась острая дискуссия вокруг финансов батальона «Госпитальеры», много лет занимающегося эвакуацией и спасением раненых военных на передовой. Журналисты и общественность требуют публичных докладов за собранные благотворительные средства.

ТСН.ua собрали все подробности конфликта.

Публичный старт дискуссии дала журналистка Ольга Худецкая, которая задала ряд вопросов о прозрачности расходов батальона.

«Очень бы хотелось увидеть отчетность „Госпитальеров“ за все сборы. И что там база? Купили? Нет? А та какую в августе 2025 года на новую ГОшку купили то она или какая-то другая? — написала Худецкая в социальных сетях.

Что говорят о скандале в «Госпитальерах»

На эти вопросы развернуто ответила народная депутат и командир батальона Яна Зинкевич. Она подчеркнула, что поддерживает общественный контроль, ведь он «предохранитель от коррупции и злоупотреблений», и заявила об абсолютной готовности предоставить всю информацию. Однако Зинкевич обвинила журналистку в нежелании вести конструктивный диалог.

«Имея мой прямой контакт и получив от меня четкий вопрос „какие документы, реестры или выписки необходимы вашей команде для верификации нашей отчетности?“, вы избрали тактику игнорирования диалога со мной. Вы просто перестали отвечать. Я пишу вам второй день, пытаясь доказать свою прозрачность», — отметила командир «Госпитальеров».

Зинкевич предположила, что целью такой информационной кампании может быть ее дискредитация лично в политической плоскости.

Командир медицинского батальона также пояснила, что команда уже готовит отчеты для публичной встречи, однако сталкивается с объективными трудностями. По ее словам, большое количество документов было физически уничтожено во время российского удара дронами по Павлограду. Волонтеры пытаются максимально их восстановить.

Также Зинкевич резко отреагировала на намеки и на присвоение средств, подчеркнув, что является одним из крупнейших доноров подразделения.

«Я за эти годы вложила не тысячи, а миллионы своих средств. Которые отрывала от себя, от семьи, от моего ребенка. И тратила это на батальон и силы обороны. Говорить, что я что-то брала в батальоне, это верх безумия, потому что я один из основных спонсоров нашего батальона», — подчеркнула она.

К слову, директор фонда Юлия Шевчук на брифинге отметила, что фонд подал налоговую отчетность за 2025 год в предусмотренные законом сроки. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте фонда, в то время как фактические отчеты также публиковались в социальных сетях. А уже 1 мая 2026 будет представлен более подробный отчет.

Как отреагировали военные на скандал

Представители военного сообщества призвали общество не делать поспешные выводы к завершению аудита и не перечеркивать многолетнюю работу боевых медиков.

Военнослужащая Ярина Черногуз отметила, что такие публичные дискуссии наносят ущерб репутации подразделения, ежедневно спасающего жизнь. Ее поддержал военный 24-й ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов (позывной «Осман»).

«Все мы понимаем, что ставить клеймо на всех госпитальерах неправильно. Обычные фронтовые ангелы не имеют никакого отношения к мукам шишек и отчетов. Виновных наказать, достойных отметить», — написал Бунятов.

Ветеран Олег Симороз назвал ситуацию «очередной историей, подрывающей репутацию волонтерского движения» и призвал руководство батальона расставить все точки над «и» публичными отчетами.

Угрозы расправой и спецслужб

На фоне скандала ситуация приобрела криминальный характер. Журналистка Ольга Худецкая сообщила, что начала получать сообщения с угрозами «поломать ноги». Несмотря на это, обращаться в полицию она не планирует, считая расследование интернет-угроз неэффективным. Журналистка предполагает, что за этим могут стоять как «слепые» защитники Зинкевич, так и российские спецслужбы, разжигающие рознь.

В свою очередь, Яна Зинкевич публично осудила угрозы в адрес Худецкой, назвав их недопустимыми.

«Эта ситуация очень похожа на целенаправленную информационную операцию против добровольческого движения. В этой связи готовится соответствующее обращение в СБУ, а также, вероятно, в Центр противодействия дезинформации СНБО», — подытожила командирка батальона, добавив, что необходимо проверить вероятную причастность к скандалу скоординированных российских ботов.

Также на брифинге Зинкевич еще раз высказалась относительно угроз в адрес журналистки и прокомментировала свое отношение к ситуации.

Зинкевич объяснила, почему не будет подавать в суд на журналистку

Зинкевич подчеркнула свою пацифистскую позицию. Она отметила, что готова к дискуссиям, компромиссам и встречам, но никогда не будет опускаться к угрозам или привлечению третьих лиц для давления.

Также руководитель батальона не планирует судиться с журналисткой Ольгой Худецкой, признавая ее право на проведение расследования. Однако Зинкевич анонсировала судебный иск против другого лица, публично выдвинувшего обвинения в адрес батальона.

Что говорит Зинкевич по поводу «исчезновения» криптокошельков «Госпитальеров»

До этого журналистка Ольга Худецкая сообщила, что с официального сайта организации якобы исчезли адреса криптогаманцев, а из них могли вывести около 210 тысяч долларов (более 9 млн грн) без дальнейшей публичной отчетности.

В батальоне эти обвинения были отвергнуты. Зинкевич заявила, что команда не вносила никаких изменений в реквизиты, а все криптогаманцы остаются прежними.

По ее словам, IT-специалисты организации проверили работу сайта и подтвердили, что никакие данные не были удалены или изменены. Они также сообщили, что ссылки на криптогаманцы остаются доступными.