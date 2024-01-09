Скандал с Гринкевичами: Минобороны разрывает договоры с компаниями бизнесмена

Министерство обороны решило полностью прекратить сотрудничество с компаниями, связанными со скандальной семьей Гринкевичей. В частности, речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, обвиняемом в масштабном хищении денег на нужды военных.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко во время пресс-конференции на тему "Легкая промышленность – за прозрачные закупки: украинскому защитнику – украинскую форму!".

"Какова позиция Минобороны по "кейс Гринкевичей"? Позиция такова: после публикации статьи [...] Министерство обороны сразу приняло решение о расторжении договоров, которые предварительно были заключены", — подчеркнул Половенко.

Напомним, в конце декабря 2023 года ДБР задержала из-за взятки одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны – львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он предлагал $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Впоследствии стало известно, что Гринкевич и его семья причастны к хищению более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды Вооруженных сил Украины, в частности, на одежду для военных. Что известно о скандале вокруг семьи Гринкевичей — в материале ТСН.ua.

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