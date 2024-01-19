Скандал с Гринкевичами: в ДБР объяснили, почему сразу не арестовали сына бизнесмена

Государственное бюро расследований сразу не арестовало сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Романа Гринкевича, потому что для этого нужно собрать достаточно доказательств.

Об этом в эфире телемарафона сообщила советница ДБР Татьяна Сапьян.

"Не исключаем, что мог случиться ряд определенных факторов. Должны понимать, что ДБР не может просто взять и задержать безосновательно человека. Чтобы объявить подозрение и избрать меру пресечения, нужно собрать достаточно доказательств", — сказала Сапьян.

По ее словам, Роман Гринкевич официально не пересекал государственную границу.

Также представитель ДБР говорит, что подозреваемые-фигуранты дела Гренкевичей будут находиться под стражей до середины марта — суд избрал меру пресечения. Также они имеют законное право внести 500 млн. гривен залога.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Куда девался сын Гринкевича?! НОВЫЕ ДЕТАЛИ громкого дела! Как сообщалось, 18 января Роман Гринкевич был объявлен в розыск. В тот день самому Игорю Гринкевичу, его сыну Роману и другим участникам преступной схемы должны были выбрать меру пресечения. Однако Гринкевич-младший так и не задержан.

Тем временем суд арестовал трех фигурантов дела с залогом по полмиллиарда. Они будут содержаться под стражей по меньшей мере до 16 марта. Известно, что четвертый участник преступной схемы находится под стражей от 29 декабря 2023, пятый — объявлен в розыск.

Напомним, в конце декабря 2023 года ДБР задержала из-за взятки одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны — львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он предлагал $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Впоследствии стало известно, что Гринкевич и его семья причастны к хищению более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды Вооруженных сил Украины, в частности, на одежду для военных. Что известно о скандале вокруг семьи Гринкевичей — в материале ТСН.ua.

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