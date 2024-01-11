Скандал с Гринкевичами: журналист сообщил об арестах имущества и счетах компаний бизнесмена

Сейчас начались аресты имущества, счетов и собственности компаний семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого в хищении более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды ВСУ.

Об этом со ссылкой на источники в прокуратуре сообщил ведущий 1+1 Евгений Плинский в своем Facebook.

По его словам, речь идет о реализации ДБР целого ряда следственных действий, связанных с расследованием дела Гринкевичей.

"Во-первых, состоялся арест имущества задержанного Игоря Гринкевича и связанных с ним компаний. Везде проведены обыски, следственные действия и аресты. Следующий шаг — арест имущества других членов семьи и причастных к схеме персоналий", — говорится в сообщении журналиста. .

Главным, отмечает Плинский, является то, что Государственное бюро расследований получило заключения экспертиз о полном несоответствии поставленного этими компаниями имущества заявленным требованиям и характеристикам.

"Простыми словами: все, что Гринкевич и его семья продали армии за 2023 год на 1,5 млрд грн, — невозможно для использования бойцами ВСУ. Это уже не предположение журналистов, а факт подтвержден экспертизой", — отметил журналист.

Напомним, в конце декабря 2023 года ДБР задержала из-за взятки одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны — львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он предлагал $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Впоследствии стало известно, что Гринкевич и его семья причастны к хищению более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды Вооруженных сил Украины, в частности, на одежду для военных. Что известно о скандале вокруг семьи Гринкевичей — в материале ТСН.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Громкое дело Гринкевичей! Семья, подозреваемая в обворовывании ВСУ более миллиарда гривен!

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