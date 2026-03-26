Скандал с Гусаковым: суд принял решение по делу о мошенничестве

Назар Гусаков

В Киеве Печерский районный суд избрал меру пресечения Назарию Гусакову, подозреваемого в мошенничестве со сбором средств на лечение спинальной мышечной атрофии. Ему назначили домашний арест с 22:00 до 06:00.

Суд удовлетворил ходатайство частично и отправил подозреваемого под домашний арест с 22:00 до 06:00. Он сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи, а также должен сдать загранпаспорт.

Прокурор просил отправить Гусакова под круглосуточный домашний арест по месту жительства во Львове. Ведь из-за инвалидности он может беспрепятственно пересекать границу Украины. Кроме того, по его словам, существует из-за риска уничтожения доказательств.

В то же время сторона защиты просила о ночном домашнем аресте. По словам адвоката, Гусаков дважды в день нуждается в вентиляции легких и должен гулять на свежем воздухе.

«Его здоровье существенно ухудшилось. Он в туалет сам сходить не может. Его нужно отнести туда. Он не может прибывать в суд никак. Все, что может, это выходить на видеосвязь. Но не препятствует следствию и дает показания», — сказала защитница.

Напомним, на днях стало известно, что львовянин Назарий Гусаков вернулся в Украину из Италии. В Офисе генпрокурора заявили, что суду подали ходатайство об избрании меры пресечения.

По возвращении он получил обновленное подозрение. Правовая квалификация действий не изменилась, но количество пострадавших возросло от 34 до 96 человек, а сумма нанесенного ущерба – с 1,3 млн грн до 2 млн грн.

Дело Гусакова

В июле прошлого года Гусакову заочно объявили подозрение по делу о завладении средствами на миллионы гривен . Деньги собирали для лечения спинальной мышечной атрофии. Благотворительная кампания Гусакова сопровождалась активной информационной поддержкой через соцсети, PayPal, с участием публичных лиц и инфлюэнсеров.

Впрочем, у жертвователей возникли сомнения, что Гусаков тратит благотворительные средства по назначению. СМИ выяснили, что значительная часть денег выводилась из-за игровых платформ. В частности, часть этих средств могла пройти через платежную систему LeoGaming Pay. Компания фигурировала в финансовой схеме по отмыванию миллиардов гривен через более 20 подставных компаний.

В то же время сам Гусаков заявлял, что он открывал собрание, не скрывая, что «собирает на то, чтобы жить как можно дольше». Мол, предполагало не только лекарство, но и, в частности, помощь в быту.