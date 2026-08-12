Скандал с инвалидностью среди прокуроров: какие неожиданности выявила проверка

Офис генерального прокурора / © УНІАН

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У большинства украинских прокуроров, имевших статус инвалидов и прошедших повторную проверку, диагноз не подтвердился. Из 437 сотрудников прокуратуры, прошедших обследование после начала масштабной проверки, в 316 случаях, или 72,3%, ранее установленный статус изменился.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос издания Oboz.ua.

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В частности, у 207 прокуроров инвалидность была полностью отменена, еще у 109 — изменена группа или срок ранее установленной инвалидности. Диагноз был полностью подтвержден лишь у 121 сотрудника.

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Таким образом, почти половина прошедших проверку прокуроров — 47,4% — вообще лишились статуса инвалида.

На сайте Oboz.ua отмечают, что фактическое количество таких случаев может быть больше, поскольку часть прокуроров могла уволиться по собственному желанию и не проходить повторное обследование. В ГП отдельно не ведут статистику по уволенным прокурорам с инвалидностью.

В то же время, если в ноябре 2024 года в органах прокуратуры работали 523 человека с инвалидностью, то по состоянию на август 2026 года их осталось 337.

Начало проверки

Еще в июле 2025 года генеральный прокурор Руслан Кравченко принял решение направить дела прокуроров с инвалидностью на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

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Исключение было сделано для 136 работников, имеющих статус инвалидов по детству, а также для тех, кто получил необратимые повреждения здоровья, страдает онкологическими заболеваниями или является инвалидами войны.

Почему прокуроры оформляли инвалидность?

Эта проблема привлекла особое внимание из-за пенсионных льгот, предусмотренных законом для прокуроров с инвалидностью. Для назначения обычной прокурорской пенсии за выслугу лет необходимо иметь не менее 25 лет общего стажа, из которых не менее 15 лет — на прокурорских должностях.

В то же время в соответствии с частью 9 статьи 86 Закона Украины «О прокуратуре» прокурорам, признанным инвалидами I или II группы, пенсия может быть назначена при наличии всего 10 лет прокурорского стажа — независимо от возраста. На практике это может означать получение специальной пенсии уже в 35–40 лет.

При этом наличие инвалидности само по себе не препятствует продолжению прокурорской карьеры. Сотрудник может одновременно получать должностной оклад, прокурорские надбавки и пенсию по инвалидности, которая составляет 60% заработной платы.

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В результате судебных исков некоторые прокуроры добивались увеличения этого показателя до 80–90% и выплаты Пенсионным фондом значительных сумм за предыдущие годы.

Напомним, что масштабная проверка началась после скандала 2024 года в Хмельницкой области, где инвалидность оформили более 50 прокуроров. Ситуация получила особый резонанс после разоблачения главы местной МСЭК Татьяны Крупы в незаконном обогащении.

После этого в органах прокуратуры начали масштабное служебное расследование. Чтобы проверить обоснованность статуса, прокурорам с инвалидностью предложили добровольно пройти повторное медицинское обследование.

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