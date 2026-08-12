Скандал с истощенными бойцами 121-й бригады: командование обещает ротацию

ВСУ / © УНИАН

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Бойцы 121-й отдельной бригады территориальной обороны, удерживающие позиции на сложном участке фронта, в скором времени будут отправлены на ротацию. В командовании подтвердили готовность к этим мерам и призвали избегать преждевременных эмоциональных выводов.

Об этом говорится в официальном заявлении группировки войск (сил) «Південь» в связи с видеообращением военнослужащих 121-й бригады.

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В группировке войск подтвердили, что указанное подразделение выполняет боевые задачи на сложном и динамичном участке фронта. Там отметили, что военнослужащие демонстрируют героизм и стойкость, удерживая рубежи в условиях непрерывного обстрела со стороны противника.

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В группировке «Південь» подчеркнули, что понимают, какой ценой дается удержание позиций, и выразили глубокое уважение и благодарность каждому воину за его ежедневный подвиг. Ситуация, как утверждается, находится под непосредственным контролем командования.

В то же время в заявлении отмечается, что данные, представленные в видеообращении 121-й бригады, отражают лишь отдельный фрагмент сложной оперативной обстановки и не дают полного представления о контексте принятых мер.

«Так, за последние 30 дней было доставлено около 240 кг продовольственного груза на позиции бойцов 121-й отдельной бригады территориальной обороны. В настоящее время осуществляется комплекс мер по проведению ротации подразделения в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В группировке «Південь» подчеркнули, что главным приоритетом остается сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Ротацию, по их словам, проведут сразу же, как только обстановка в плане безопасности позволит это сделать, чтобы не подвергать защитников критическому риску во время перегруппировки.

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В группировке также призвали общественность и СМИ воздерживаться от поспешных выводов и эмоциональных оценок ситуации.

Скандал в 121-й бригаде ТрО — что известно

Напомним, командир взвода 121-й бригады ТрО Анатолий Сащук записал видеообращение в связи с критической ситуацией на Запорожском направлении, где его подразделение вместо месячной командировки находится на позициях с апреля 2026 года без нормального обеспечения. По его словам, бойцы по несколько суток не получают еды и воды, из-за чего вынуждены пить собственную мочу, а также испытывают проблемы с медикаментами и связью. Из-за этого Сащук решил вывести личный состав с позиций и попросил предоставить коридор для эвакуации.

В ответ командование бригады заявило, что осведомлено о ситуации, доставляет грузы с помощью дронов и делает все возможное для обеспечения безопасной ротации.

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