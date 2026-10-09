Скандал с избиением студента в Одесской области: директор колледжа раскрыла неожиданные подробности

Преподаватель избил студента в Измаиле / © Национальная полиция Украины

Реклама

В Дунайском центре профессионального образования в Измаиле раскрыли обстоятельства конфликта между преподавателем и первокурсником, видео которого накануне появилось в Сети. По результатам рассмотрения было педагога решили уволить.

О новых подробностях инцидента изданию «Суспільне» сообщила директор учебного заведения Наталья Костусева.

Реклама

Избиение студента в Измаиле: что известно о конфликте с преподавателем

По данным руководительницы заведения, событие произошло 8 октября на уроке информатики в группе будущих электрогазосварщиков. Причиной применения физической силы со стороны педагога стало словесное оскорбление со стороны студента.

Реклама

«Учащиеся неоднократно провоцировали этого преподавателя. Вообще, конкретно эта группа первого курса очень сложная, если сравнивать с другими наборами, они очень специфические дети», — пояснила Наталья Костусева.

В то же время руководитель заведения подчеркнула, что ненадлежащее поведение студента не давало преподавателю права применять силу. По ее словам, педагог должен был прекратить урок и вызвать администрацию, а не устраивать самосуд.

Администрация заведения также предполагает, что ситуацию могли спланировать заранее для съемки.

«Этот ученик обозвал преподавателя нецензурным словом и преподаватель так поступил. В это время снимали. Я считаю, что это могло быть специально спровоцировано для того, чтобы вывести преподавателя на эмоции, снять видео и выложить это в сеть», — отметила Костусева.

Реклама

В результате преподавателя уволили с должности за безнравственный поступок, несовместимый с продолжением работы (п. 3 ч. 1 ст. 41 Кодекса законов Украины о труде).

Преподаватель избил студента в Одесской области — последние новости

Напомним, в Измаиле в Одесской области преподаватель профессионального училища избил студента во время урока, в результате чего тот сломал палец. По инциденту полиция начала расследование.

Впоследствии в Департаменте образования и науки Одесской ОГА назвали поведение педагога недопустимым. Там подчеркнули, что «насилия в образовании нет и не может быть никакого оправдания». Известно, что преподавателя уже уволили.

Новости партнеров

Новости партнеров