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Скандал с избиением женщины и ребенка в Космаче: начато уголовное производство

Скандал с избиением женщины и ребенка в Космаче: начато уголовное производство

Нападение на женщину с ребенком в Космаче

В настоящее время продолжается следствие.

Правоохранители начали уголовное производство из-за столкновений в Космаче. У пострадавшей 6-летней девочки диагностировали ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери – вероятную закрытую черепно-мозговую травму.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

"Полиция опросил потерпевших. Следователи начали уголовное производство по ч. 2. ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в селе Космач на Франковщине местные жители заблокировали автомобиль женщины с 6-летней дочерью и избили их. Разъяренной толпе показалось, что пострадавшая приехала шпионить за их мужчинами, чтобы "сдать" их военкомату.

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