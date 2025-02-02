Скандал с кадрами войны для рекламы российского медиа: как отреагировало немецкое агентство

Рекламное агентство Lure попросило прощения у украинцев на своей странице в Instagram.

Немецкое агентство Lure удалило все материалы, связанные с рекламной кампанией российского издания "Медуза", в которой использованы изображения пострадавших от войны украинцев, в том числе похороны родных львовянина Ярослава Базилевича.

Об этом сообщил украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

По словам дипломата, он получил письмо от креативного директора и основателя Lure, в котором говорится, что все связанные с кампанией материалы из Сети удалены, а партнеры проинструктированы о безотлагательном прекращении их демонстрации на любых платформах.

"Остановка демонстрации всех связанных с кампанией материалов" означает завершение кампании. Теперь, дорогая громада, прошу вашего содействия: надо убедиться, что кампанию действительно отменяют. Поэтому сообщайте здесь, если будете видеть еще ролики или визуальную рекламу”, — написал посол Макеев.

Рекламное агентство Lure также попросило прощения у украинцев за кампанию для российского медиа "Медуза" на своей странице в Instagram.

Немецкие рекламисты отметили, что созданным роликом хотели выразить солидарность с Украиной и "поддержать независимую журналистику, которая бросает вызов российской пропаганде".

"Мы сожалеем, что наш подход причинил боль, особенно включение в историю Ярослава Базилевича", — говорится в сообщении.

Там также заявили, что прекратили рекламную кампанию.

Напомним, в МИД Украины назвали такую рекламу цинизмом и лицемерием, призвав удалить ее.

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