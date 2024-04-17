Скандал с книгами для 7-летнего переселенца в Тернополе: в библиотеке объяснили требование залога

По словам заместителя директора Тернопольской областной библиотеки для детей Надежды Чайковской, инструкция их учреждения предусматривает залог за ценные книги, поэтому права 7-летнего мальчика, переехавшего в Тернополь из Харькова, никто не нарушал.

Об этом она сообщила Гал-инфо.

"У нас есть разработанная инструкция, согласно которой мы людям, которые не зарегистрированы на постоянном месте жительства, предоставляем дорогостоящие книги под залог, то есть они оставляют приблизительную стоимость книги. Когда они возвращают книгу, мы возвращаем им полностью всю сумму. Здесь нет ничего противозаконного. Такие залоги задокументированы, то есть это все на законных основаниях.

Заместитель директора библиотеки также возразила, что от переселенцев требовали залог в размере 600 гривен за две старенькие книги.

"Они сразу пришли и сами озвучили сумму, понимаете? Или они слышали какую-то информацию, что соберется залог? Я не знаю. Они просто пришли сразу с суммой 600 гривен. Им библиотекарь даже не озвучила, им даже не успели объяснить, что это. Они это все снимали на камеру, мы совершили ошибку, что сами этого не снимали", – рассказала Чайковская.

Она отметила, что залог за книги берется не только у внутренне перемещенных лиц. Постоянные жители Тернопольской области тоже должны вносить залог в случае, когда книга ценная или если в библиотеке есть всего один или два экземпляра.

"Это наша материальная ответственность. И если человек приехал к нам временно и через некоторое время уехал, а книгу не вернул, то мы должны это возместить", — пояснила заместитель директора библиотеки.

Журналисты проверили правила пользования книгами, которые есть на сайте Тернопольской областной библиотеки для детей, и не нашли ни одного упоминания о залоге. Этой информации не нашлось и в разделе о платных услугах, предоставляемых библиотекой.

Отмечается, что согласно ст. 22 закона Украины "О библиотеках и библиотечном деле" пользование библиотечными фондами является бесплатным.

Но сотрудники библиотеки, вероятно, руководствуется в своих действиях в отношении внутренне перемещенных лиц приказом министерства культуры "Об утверждении инструкции о порядке применения в библиотеках Украины денежного залога за особо ценные книги и объекты пользования", забывая, что он утратил силу в 2011 году.

Когда ситуация с дискриминацией детей-переселенцев сотрудниками Тернопольской областной библиотеки для детей получила огласку в соцсети, директор всеукраинской сети книжных магазинов "КнигоЛенд" Игорь Зарудько сообщил, что мальчику пришлют подборку детских книг.

"В апреле-июне 2022 года мы совместно с издательством "Утро" очень активно предоставляли книги людям в бомбоубежища в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе. Мы передавали книги для переселенцев в Кременчуге, Ужгороде, Черновцах, Ровно, Житомире и других городах. Мы продолжаем поддерживать переселенцев, потому что мы из Харькова, мы знаем, как это жить вне дома", — написал он.

Напомним, 7-летнему сыну украинской журналистки Екатерины Посоховой отказали в безвозмездном пользовании книгами в Тернопольской областной библиотеке для детей. По словам мамы мальчика, основанием для требования залога стало опасение, что маленький пользователь библиотеки испортит книги надписями "слава России".

Читайте также ведущие новости дня: