Скандал с командирами 211-й бригады: открыто дело, есть первое подозрение

Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны начала досудебное расследование в отношении функционеров 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

В уголовном производстве исследуются возможные противоправные действия офицеров 211-й бригады. Речь идет о применении в условиях военного положения физического насилия к подчиненным, вымогательстве денежных средств и превышении дисциплинарной власти.

"Изучаются материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины, сообщения в медиа и социальных сетях", — говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Там сообщили, что досудебное расследование поручено следователям территориального управления ГБР, расположенного во Львове.

Подозрение командиру бригады

Командиру упомянутой бригады 17 декабря было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Установлено, что осенью 2023-го командир привлек четырех подчиненных к строительству своего дома на Хмельнитчине вместо их службы в зонах боевых действий.

"Военных официально включили в приказ о командировках на Николаевщину, где они якобы выполняли обязанности, однако на самом деле они там не находились. При этом получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен", – уточнили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители провели обыски в воинской части, дома у командира, военных и на объекте строительства. Была изъята документация и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Командиру 211-й бригады сообщено о подозрении/Фото: Нацполиция Украины

Командиру 211-й бригады сообщено о подозрении/Фото: Нацполиция Украины

Командиру 211-й бригады сообщено о подозрении/Фото: Нацполиция Украины

Напомним, 16 декабря в 211-й понтонно-мостовой бригаде разразился скандал после того, как журналисты опубликовали расследование о многочисленных фактах издевательств над военными, пыток, о злоупотреблениях командованием и поборах.

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