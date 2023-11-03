Скандал с консервами для Минобороны: сообщено о подозрении руководителям компаний, не уплатившим 32 миллиона гривен налогов

Должностные лица компаний, чтобы уклониться от уплаты налогов, привлекли к незаконной деятельности действующих и бывших руководителей обществ и физических лиц-предпринимателей

Бюро экономической безопасности объявило о подозрении руководителям компаний-производителей консервов для Минобороны. Они подозреваются в уклонении от уплаты 32 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

Там рассказали, что, несмотря на давление, обращение в общественные организации, жалобы и многочисленные публичные обвинения, детективы БЭБ сообщили о подозрении двум руководителям обществ, производивших консервную продукцию.

“Работники БЭБ разоблачили группу компаний в уклонении от уплаты налогов. Также установили, что они сотрудничали с производителем полуфабрикатов, бенефициарным владельцем которого является гражданин российской федерации. Указанные компании работали на территории Киевской области и производили консервную продукцию, которая через посредников поставлялась по заказу Министерства обороны Украины”, — рассказали в БЭБ.

Должностные лица компаний, чтобы уклониться от налогов, привлекли к незаконной деятельности действующих и бывших руководителей обществ и физических лиц-предпринимателей. Все компании использовали одни и те же помещения и оформляли одних и тех же работников.

"Схема выглядела следующим образом: общества перечисляли средства на счета ФЛП за якобы предоставленные транспортные и другие услуги. В свою очередь ФЛПы за наличные деньги закупали мясное сырье и поставляли его этим же обществам для изготовления консервной продукции. В то же время производители не соблюдали санитарные нормы, которые могли иметь негативные последствия для заказчиков и потребителей консервов. Хозяйственная деятельность по реализации и приобретению мясной продукции с реальным сектором экономики не отражалась в налоговой отчетности", – добавили в Бюро.

Таким образом, государственному бюджету Украины был нанесен ущерб в размере более 32 млн грн неуплаченных налогов.

“В ходе следствия подозреваемые всячески пытались дискредитировать работу детективов: обращались в общественные организации, привлекали СМИ и публично безосновательно обвиняли Бюро в давлении, спекулируя сотрудничеством с Минобороны. Однако, по решению суда, консервная продукция без документального происхождения, которая находилась вне баланса обществ, арестована. А двум руководителям обществ сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Досудебное расследование продолжается”, – подчеркнули в БЭБ.

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