Скандал с консульскими услугами для мужчин за границей: МИД попытался развеять мифы

В ведомстве заверили, что прекращение приема заявлений является лишь "технической паузой", не нарушающей права граждан.

Дипломатические учреждения Украины за рубежом с 23 апреля прекратили принимать заявления на оформление новых документов от мужчин, что повлекло за собой бурную реакцию в социальных сетях, скандалы и столкновения в консульствах, а также при отсутствии официальных разъяснений породило множество слухов относительно дальнейших планов украинской власти.

Поэтому в Министерстве иностранных дел Украины решили развеять активно распространяемые мифы и предоставили подробное разъяснение ситуации.

Об этом сообщили на сайте министерства.

Миф №1: предоставление услуг прекратили для всех мужчин

В Министерстве отметили, что услуги лишь "временно приостановлены на ограниченный период времени" и только для мужчин от 18 до 60 лет.

"По завершении этого периода прием заявлений продолжится. Мужчины призывного возраста, уточнившие свои данные в соответствии с требованиями законодательства, будут иметь возможность подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство", — пояснили в ведомстве. .

В МИД назвали этот период "технической паузой", которая необходима государственным учреждениям для доработки механизмов военно-учетной работы, чтобы соблюдать нормы нового закона.

Миф №2: мужчин за границей лишили любой консульской помощи

В ведомстве утверждают, что ограничение касается только оформления новых документов.

"Указанное решение никоим образом не касается предоставления экстренной консульской помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных ситуаций (ДТП, задержание, стихийные бедствия и т.п.)", — подчеркнули в МИД.

Чиновники уверяют, что каждый украинец, безотносительно статуса военнообязанного или любых других обстоятельств, имеет право на консульскую помощь и опеку в случае экстренных ситуаций.

Миф №3: ограничение консульских услуг неконституционно

Критики решения, принятого МИДом, отмечают, что новый закон пока не вступил в силу, поэтому дипломатические учреждения не имеют права ограничивать граждан в предоставлении консульских услуг.

В министерстве объяснили, что сейчас вообще речь не идет об ограничениях, а лишь о временной остановке приема новых заявлений, поскольку их не успеют обработать до вступления в силу нового закона о мобилизации.

"Срок приостановки приема новых заявлений продиктован временем, необходимым для внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем, которые используются для выполнения соответствующих консульских функций, а также актуализации подзаконных нормативных актов после принятия нового закона", — отметили в МИД.

Миф №4: документы по ранее поданным заявлениям не будут выдавать

В министерстве опровергли подобные утверждения и подчеркнули, что все заявления, поданные в дипломатические учреждения до 23 апреля 2024 года, будут обработаны.

"Заявления, которые уже были в работе, продолжили обрабатываться. Временно приостановлен только прием новых заявлений от отдельной категории граждан для уточнения механизмов предоставления консульских услуг согласно принятому новому закону", – заверили в ведомстве.

Миф №5: решение несправедливое в отношении мужчин, выехавших на законных основаниях

В МИД отметили, что все граждане Украины имеют одинаковые права и обязанности, независимо от того, находятся они за границей или на Родине, в частности, они обязаны уточнять свои военно-учетные данные.

Новый закон о мобилизации подразумевает возможность сделать это дистанционно с помощью электронного кабинета.

"Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение, в соответствии с требованиями законодательства, консульских услуг, у него будет такая возможность. Это равные условия и отношение государства к мужчинам в Украине и за рубежом", – пояснили в МИД.

Кроме того, чиновники МИД обещают в целом упростить доступ к консульским услугам для всех украинцев за рубежом, что позволит сократить время процедур. Это должно уменьшить очереди, которые стали проблемой в результате увеличения количества граждан за границей после начала полномасштабной войны.

Миф №6: решение МИД нарушает права человека

В ведомстве уверяют, что решение временное и прием заявлений возобновится, как только будут согласованы механизмы воплощения нового закона.

"О каком-либо нарушении прав человека в этом случае речь не может идти, ведь каждое государство обновляет и уточняет свое законодательство, что иногда требует внесения изменений в порядок функционирования зарубежных дипломатических учреждений и предоставления консульских услуг", – пояснили в министерстве.

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