Скандал с контрактами Минобороны и бизнесмена Гринкевича: почему не разорвано последнее соглашение

У Министерства обороны осталось в силе только одно соглашение с компанией, связанной с задержанным львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем. Гринкевича и членов его семьи подозревают в причастности к хищению более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк в эфире "Радио Свобода".

По его словам, для того чтобы Минобороны расторгло этот контракт должны быть основания.

"Мы живем в правовом государстве, поэтому сейчас, скажем так, это соглашение под микроскопом, то есть мы чрезвычайно внимательно изучаем все детали. Если будут обнаружены малейшие нарушения, то, конечно, если будут основания для расторжения контракта, он будет разорван”, – сообщил Павлюк.

Он отметил, что речь идет о соглашении, которое обеспечивает питание военнослужащих.

"По этому контракту сейчас никаких нарушений не выявлено. Соответственно, сейчас оснований разорвать его нет", — подчеркнул спикер Минобороны.

Ранее стало известно, что Министерство обороны решило полностью прекратить сотрудничество с компаниями, связанными со скандальной семьей Гринкевичей.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о коррупционном скандале вокруг Игоря Гринкевича и его семьи.

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