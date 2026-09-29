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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Скандал с Кравченко: Зеленский сделал новый шаг по экс-генпрокурору — что известно

Указ №970 «Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» опубликован 28 сентября на сайте Офиса президента.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко

Президент Владимир Зеленский исключил бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко из состава СНБО.

Об этом говорится в указе №970 «Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины», опубликованном 28 сентября на сайте Офиса президента.

«На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 „О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины“ (со следующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Р.Кравченко», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть от 28 сентября.

Скандал вокруг экс-генпрокурора Руслана Кравченко — что известно

Напомним, в Украине не утихает громкий скандал вокруг бывшего генпрокурора Руслана Кравченко, потерявшего должность на фоне дел НАБУ и САП «Карфаген». Он выехал за границу якобы в командировку и не вернулся. Журналисты узнали, что он, скорее всего, находится в Австрии.

17 сентября Зеленский назначил Ковальского и. генпрокурора. По открытым источникам, ранее Ковальский возглавлял Черновицкую и Хмельницкую областные прокуратуры.

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