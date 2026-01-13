Скандал с курткой Sochi-2014 на Буковеле: полиция нашла владельца и продавца

Турист на Буковеле в куртке с надписью Sochi-2014 / © скриншот с видео

На популярном курорте Буковель на Прикарпатье разгорелся скандал из-за мужчины в куртке с надписью Sochi-2014. Полиция оперативно разыскала иностранного туриста и магазин, где продавали провокационную одежду.

Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на пресс-секретаря Патрульной полиции Ивано-Франковской области Кристину Мриглид.

Напомним, 10 января в социальных сетях появилось видео с горнолыжного курорта, на котором один из туристов был в куртке с надписью Sochi-2014.

Правоохранители разыскали этого отдыхающего. Выяснилось, что он является иностранным гражданином. Мужчина сообщил, что приобрел куртку в одном из местных магазинов, расположенных в торговом комплексе. Владельцем торговой точки оказался мужчина 1969 года рождения.

«Продавец объяснил, что у него действительно были эти куртки. Он их снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы», — отметила Мриглид.

Иностранному туристу, который приобрел куртку, средства за покупку были возвращены.

К слову, на Ивано-Франковщине полиция менее чем за час разыскала иностранца, который 10 января запустил салют в селе Поляница. Мужчина 1984 года рождения объяснил, что таким образом хотел поздравить друзей с бракосочетанием во время совместного отдыха. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.