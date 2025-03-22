Скандал с лечением ветерана в Винницком кардиоцентре получил продолжение: что выявила проверка Минздрава

Пациентов медицинского учреждения не обеспечивают бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, хотя фактически они имеются в наличии.

Специальная комиссия Министерства здравоохранения провела проверку Винницкого кардиоцентра, где родственникам ветерана пришлось за свой счет покупать лекарства и медицинские изделия для проведения операции на сердце. Выявлены систематические проблемы с обеспечением пациентов во время их лечения и пребывания в стационаре.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, опубликованном в субботу, 22 марта.

По предварительному заключению комиссии, в кардиоцентре, владельцем которого является Винницкий городской совет, пациентов не обеспечивают безвозмездными лекарствами и медицинскими изделиями, предусмотренными стандартами лечения, хотя они фактически имеются.

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"Также выявлены расхождения между количеством медицинских изделий, которые использовались для лечения пациентов и были на учете в медучреждении, и данными, внесенными в электронную систему здравоохранения о проведенных операциях. Это может свидетельствовать о системном использовании неучтенных медицинских изделий или даже фальсификации информации о медицинских вмешательствах", — говорится.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что в январе этого года состоялось открытие нового корпуса кардиоцентра в Виннице, средства на строительство которого были выделены в рамках совместного проекта Минздрава и Всемирного банка.

"Сейчас здесь созданы все условия для того, чтобы пациенты бесплатно получали высококвалифицированную медицинскую помощь. И она должна предоставляться. Всем, кто думает иначе, не место в украинской медицинской системе", — подчеркнул глава Минздрава.

Министерство здравоохранения обратится к Винницкому городскому совету с требованием безотлагательно принять меры, чтобы исключить подобные злоупотребления, в частности, принять необходимые управленческие и кадровые решения относительно руководства кардиоцентра.

Напомним, в кардиологическом центре города Винницы, куда с подозрением на инфаркт госпитализировали ветерана АТО, родственников пациента заставили приобрести необходимое для операции на сумму 80 тысяч гривен. При этом за двойное шунтирование было предложено доплатить отдельно.

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