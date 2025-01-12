Скандал с "мажорами" в центре Киева: кто они и понесут ли ответственность

Шесть несовершеннолетних ребят столицы ради развлечения перекрывали улицы в центре и демонстративно снимали ролики под российскую музыку.

Они разбрасывались деньгами и попрали память павших защитников Украины. В своих роликах фигуранты заметили, что такие действия им ничего не будет, ведь их родители – состоятельные люди.

Эти демонстративные шоу вызвали волну возмущения в обществе, а впоследствии в квартиру молодых людей с обысками посетили правоохранители.

Что известно об инциденте – читайте в материале ТСН.ua.

Откровенная дерзость

В Сети появилось видео, на котором неизвестные "мажоры" в центре Киева демонстративно перекрывали движение транспорта и вызывающе включали российскую музыку, когда проезжали мимо мемориала погибших воинов.

Ролики завирусились в соцсетях 10 января. На провокационном видео заметно, что молодые люди слушали песни российских исполнителей, в частности пропагандиста РФ Шамана "Я русский". В частности, во время езды по Крещатику ребята подрезали другие автомобили и разбрасывали доллары.

Один из фигурантов нагло заявил, что "все проблемы решат "подарки" от их родителей". Также на видео видно, как ребята перекрывали движение транспорта возле "Арена-сити", чтобы покурить.

В соцсетях возмутились, требуя наказания для несовершеннолетних и их родителей.

Неизвестные "мажоры" перекрывали движение в центре Киева и вызывающе включали российскую музыку

Что известно о фигурантах скандала

Участников скандала было шестеро. Ранее, в соцсетях пользователи начали узнавать молодых людей, которые, вероятно, причастны к скандалу, называя ребят сыновьями депутатов.

В частности, предполагалось, что один из фигурантов может оказаться сыном депутата запрещенной партии ОПЗЖ. Позже выяснилось, что такая информация не соответствует действительности.

В пятницу, 10 января, в полиции сообщили, что установили всех участников видео с участием несовершеннолетних. "Блогерами" оказались шесть жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет.

По информации правоохранительных органов, родители четырех подростков работают в: райгосадминистрации одного из районов столицы; администрации государственной специальной службы транспорта; в столичном отеле и в одном из учебных заведений Киева. Родители двух других фигурантов – бизнесмены, а шестого участника конфликта – уже на пенсии. Об этом сообщил источник ТСН.ua в полиции.

Также там отметили, что статус "мажоры", которым ребят обозначили в Сети, явно преувеличен.

Один подростков в прошлом уже фигурировал в подобных видео. За прослушивание российских песен в общественных местах его уже привлекали к ответственности по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год. Также парень публично просил прощения.

Медиа заметили, что после скандала двое из группы подростков не прячутся, активно ведут свои социальные сети, особенно последние несколько дней, показывают роскошную жизнь, кичатся своим богатством и связями, в частности с бизнес-элитой Украины.

Версия подростков

В некоторых телеграмм-каналах обнародовали версию инцидента от самих фигурантов скандала. Заметим, что информация официально не подтверждена.

В частности, отмечают, что один из ребят арендовал автомобили через один из сайтов столицы. Это он сделал к своему дню рождения.

Аренда авто, которую он взял на три часа, обошлась парню в 20-25 тысяч гривен. Автомобили были с водителями. Как отмечают в сообщении, документы для оформления заказа у него не спрашивали.

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Возле торгового центра "Мандарин Плаза" 25 декабря около 14:00 ребята зашли в магазин "Ля Сільпо", а после покупок вышли на дорогу.

"Пока арендованные машины выезжали из паркомест, несовершеннолетние решили закурить, что и стало причиной пробки", – говорится в сообщении.

В своих соцсетях участники "столичного скандала" начали оправдываться и заметили, что в полицию сдались сами. Однако они заявляют, что ничего особо не нарушали.

По их словам, оружие и деньги, показанные на видео, являются игрушечными.

Кроме того, двое "мажоров" утверждают, что их оклеветали. В частности, один из молодых людей отметил, что даст комментарий "одному очень большому изданию", при этом заметив, что его поведение намеренно.

Полиция провела обыски

Киевские правоохранители ночью 12 января пришли с обысками к двум участникам инцидента.

У них обнаружили запрещенные предметы, сообщил источник ТСН.ua в полиции.

"Смелость исчезла, как только нашли запрещенные вещи. Продолжение следует", — сообщили в полиции.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, следователи столичной полиции провели обыски на дому у двух несовершеннолетних.

"По результатам обысков изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны", – отмечается в сообщении.

Полиция Киева провела обыски по месту жительства двух несовершеннолетних, фигурировавших в скандальных видео

Ранее юноши вместе со своими родителями давали объяснения по поводу указанных событий в отделении полиции.

После завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов дадут правовую оценку.

Фото: Полиция Киева / Facebook

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