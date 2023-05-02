Скандал с мертвым медведем на Закарпатье: выявлены новые факты дела

Накануне в Ужанском нацпарке в Закарпатье заявили, что пограничники могут быть причастны к убийству животного во время незаконной охоты.

Пограничники из Чопского отряда опровергли информацию о причастности военнослужащих ГНСУ к смерти медведя в Закарпатье. Они будут подавать иск в суд из-за клеветы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

"Обвинение пограничников представителем Ужанского национального парка в смерти дикого животного (медведицы) безосновательно. Распространенная информация сделана исключительно на предположениях и домыслах без реального подтверждения. Чопским пограничным отрядом будет подан иск в суд на автора публикации за клевету", — говорится в сообщении.

В то же время в ГНСУ пригласили природоохранные и зоозащитные организации приобщиться к делу и поиску фактажа. По информации служащих, пограничники не совершали тех действий, в которых их обвиняют и "будут благодарны за помощь в установлении истины".

Отметим, что руководство Чопского пограничного отряда проверило информацию, а также все обстоятельства происшедшего о якобы незаконной охоте, которая привела к гибели медведицы.

В смерти животного обвиняли сотрудников ГНСУ.

Что известно на данный момент

Пограничники, которые накануне фотографировались на фоне тела мертвого животного, заявили, что изложенная должностным лицом Ужанского национального парка информация об убийстве животного во время незаконной охоты не соответствует действительности и носит компрометирующий характер.

1 мая, на участок пограничного подразделения "Камяница", где военнослужащие ранее обнаружили труп медведя, были вызваны сотрудники Национальной полиции, ветеринар, а также приглашен автор сообщения.

Правоохранители идентифицировали местность, изображенную на распространенном фото, и провели осмотр места. Указано, что эксгумация тела животного будет произведена после привлечения соответствующих специалистов.

Также утверждается, что мертвое животное – это самец, а не медведица.

"Группа могла убедиться о наличии акта комиссии, которая подтвердила (фото добавляются), что смерть животного — самца медведя (не медведицы), наступила по естественным причинам, а на теле животного не обнаружены следы огнестрельных ранений. Акт подписан представителями Ужгородского управления Госпродпотребслужбы в Закарпатье области, Каменицкого лесничества, председателем и егерем Закарпатского общества охотников и рыбаков "Лесовник", а также охотоведом Ужгородского лесного хозяйства", — говорится в сообщении.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Более того, расстояние от места, где нашли труп животного, до места, где пограничники отдела "Стужица" сняли медвежонка, о чем отмечал автор сообщения, составляет около 60 километров. В этом месте не было зафиксировано медвежат, которые могли бы быть с медведицей, о чем писал автор.

Тело медведя военнослужащие пограничного подразделения обнаружили при патрулировании по охране государственной границы, которое происходит со штатным оружием и состоящими на постоянном учете боеприпасами.

Напомним, ранее в Ужанском нацпарке в Закарпатье заявили о причастности пограничников к убийству медведицы во время незаконной охоты.

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