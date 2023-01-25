Скандал с Минобороны: должности лишился Директор департамента закупок министерства

На днях в Украине разразился скандал о закупках продуктов для военных. В результате этого должностей лишились директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий и заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов.

Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета парламента Анастасия Радина в Facebook.

"Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкого и профильный заместитель министра Шаповалов", — написала депутат.

Радина добавила, что министр обороны "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".

Также на заседании парламентского комитета представитель НАБУ сообщила, что было открыто уголовное производство из-за возможного злоупотребления служебным положением при заключении контрактов от 23 декабря 2022 года.

"Предлагаем обязать Минобороны и других оборонных заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о стоимости единицы закупленных за бюджетные средства товаров, стоимости работ или услуг (кроме оружия и тайных закупок). Сделать это нужно будет не после победы, а через 10 дней после заключения контракта. Для питания, которое Минобороны покупает как услугу, нужно будет обнародовать стоимость единицы каждого из продуктов, входящих в каталог закупки", — написала Радина.

Скандал из Минобороны по закупкам: что известно

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы значительно завышает цены при покупке продуктов питания для военных. В Минобороны такую информацию сразу же опровергли и заявили, что это "ложь и манипуляция". Минобороны добавило, что обратится в СБУ из-за материала о закупке продовольствия.

Министр обороны Алексей Резников предоставил развернутый комментарий по этому поводу. Он подчеркнул, что журналисты якобы манипулируют информацией, а в данных по закупкам произошла "техническая ошибка". Кроме того, он отметил, что информация о злоупотреблениях была опубликована накануне заседания в формате "Рамштайн".

В то же время после скандала с закупками Минобороны у Зеленского анонсировали аудит и расследование. В свою очередь, в НАБУ сообщили, что их детективы расследовали закупку продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам еще до публикации материалов в СМИ.

Скандал из-за закупок Минобороны: Резников прокомментировал расследование журналистов

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