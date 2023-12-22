Скандал с "мобилизацией" в Одессе: кто на самом деле садил мужчину в машину "скорой помощи"

Сотрудники военкомата не были участниками инцидента в Одессе, во время которого группа военных пыталась насильно усадить мужчину в спецавтомобиль "скорой помощи".

Об этом сообщили в пятницу, 22 декабря, в Одесском областном ТЦК и СП со ссылкой на результаты служебного расследования.

"Бессознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющей боевое задание на востоке Украины, "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества", — говорится в сообщении.

В конце концов, военнослужащий поддался уговорам женщины и привлек к “устрашению гражданина мобилизацией” своих коллег.

При выполнении задач по сопровождению в медицинские учреждения раненых и больных из своей бригады в городе Одессе он и его товарищи пытались затолкать бывшего мужа одесситки в служебный специальный транспорт. Этот случай и попал на видео, распространенное в Сети.

“Сейчас служебное расследование продолжается, устанавливается степень вины каждого участника данного события по превышению служебных обязанностей, в ЕРДР внесены сведения об уголовном преступлении. Специальный автомобиль вернулся в бригаду, где применяется по назначению”, — сообщили в Одесском областном ТЦК.

Напомним, представители благотворительного фонда узнали на видео из Одессы автомобиль скорой помощи, который был приобретен и передан по запросам медиков боевых подразделений или официальных медицинских учреждений.

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