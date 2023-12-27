Скандал с мобилизацией: Залужный обратился к украинцам – обзор новостей

Во вторник, 26 декабря, Валерий Залужный срочно вышел в прямой эфир телемарафона, чтобы прояснить нюансы нового законопроекта о мобилизации. Главнокомандующий ВСУ рассказал, что действительно сейчас нужно на фронте и сделал еще одно громкое заявление.

О чем идет речь – в эксклюзиве Виктории Гнатюк на TSN.ua.

Залужный о мобилизации в прямом эфире

Залужному лопнуло терпение. Главнокомандующий вышел в прямой эфир телемарафона и сделал ряд громких заявлений. Главнокомандующий ВСУ отметил, что Генштаб вообще не имеет полномочий, чтобы подать или инициировать какие-либо законодательные изменения в мобилизации.

Но главком также объяснил, что зависит именно от Генштаба, о каких нуждах военное руководство сообщало власти и как вообще происходит весь этот процесс. Залужный пообещал, что при необходимости депутатам разъяснят все моменты накануне голосования.

Цифра в 500 тысяч будущих мобилизованных

Прокомментировал Главнокомандующий и самые громкие заявления, прозвучавшие за последнее время. Речь идет и о тех же полмиллиона человек на войну. 19 декабря такие цифры озвучил президент Зеленский во время своей пресс-конференции, заметив, что это запрос военных. Залужный объяснил, откуда взялись такие безумные цифры.

Прокомментировал Залужный и мобилизацию лиц с инвалидностью. Ведь этот вопрос наделал не меньше шума. Особенно, когда стало известно о том, что под призыв попадут уже и мужчины с 3-й группой инвалидностью, куда входит огромный спектр болезней, а вдобавок нардепка Безуглая, ссылаясь опять же на главкома, заявила, что под вопросом и вторая группа.

Вопрос об отсрочке

Многие вопросы вызвали пункты о тех, кто имеет право на отсрочку и у кого это право забирают. Например, студенты дневной или дуальной формы обучения, а также научные и научно-педагогические работники остаются на местах. А вот те, кто уже в категории 30+ и внезапно пошли во второй или третий раз грызть гранит науки – вычеркнут из списка тех, кто имеет право на отсрочку. Также не подлежат призыву мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции.

И хотя у Залужного свое видение, в пояснительной записке к законопроекту указывается, что пока право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации все же имеют лица с инвалидностью I или II группы и что также на фронт не будут забирать тех, кто занимается ближайшими родственниками с первой или второй группой, то есть, если инвалидность имеет жена, отец, мать или ребенок. За ними остается право – ухаживать за своими близкими. Залужный настаивает на своем – для него главные люди и оружие, а кого будет призывать власть в армию – пусть определяет правительство.

Кабмин внес два законопроекта

Напомним, что Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду 2 законопроекта. Один – об усовершенствовании мобилизации военного учета. Второй – "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения". Уже известно, что создатели законопроекта, как и говорили ранее, предлагают уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет. Собственно, понятие "ограниченно пригодных" – отменят и будут только пригодны или непригодны, как выше заявил и главнокомандующий ВСУ. Отмечается, поэтому все, кто имел статус "ограниченно пригодных", должны за полгода пройти повторно ВЛК. В то же время, для настоящих уклонистов придумали целый ряд наказаний, если те не станут на военный учет после получения повестки. И здесь начинается самое интересное.

Как будут наказывать уклонистов

Если военнообязанный или резервист не выполняет возложенные на него обязанности – его будут вносить в Единый реестр должников и будут применять ограничения: в частности, запрещают выезд за границу (хотя странная поправка, ведь мужчинам и без того выезд запрещен). Также нарушители не смогут проводить операции с имуществом, им будут ограничивать право управления собственным транспортом и даже невозможно получить удостоверение водителя, также будут отказывать в заключении кредитного договора, а вдобавок "заморозят" льготы и услуги от государства.

В документе также были уточнены обязанности граждан во время мобилизации. Так, согласно законопроекту, граждане будут обязаны проходить медицинское освидетельствование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях, если их туда отправит военно-врачебная комиссия, а становиться на военный учет нужно каждый раз в случае переезда, а во время проведения мобилизации, появляться в ТЦК и воинских частей сразу после объявления мобилизации, иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, предъявляемую по требованию по закону.

Будут ли онлайн-повестки

Но интересности на этом не кончаются. В правительстве все же хотят внедрить систему электронных повесток. Сообщать мужчинам о вызове в ТЦК хотят через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или слать "письма счастья" на электронную почту. Фактически, это некий аналог онлайн-повесток, но приложение "Действие" здесь ни при чем. К слову, в преддверии этих заявлений министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверял, что из-за "Действия" таких рассылок-сюрпризов не будет.

"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток у "Действия" не будет никогда. И только так".

Кому еще предоставят право вручения повесток

Между тем к раздаче повесток, или другими словами рекрутинга, хотят привлечь также центры предоставления административных услуг, центры занятости и центры того же рекрутинга. Ну а чтобы пополнить ряды резервистов, в Украине планируют ввести базовую общевойсковую подготовку до 3 месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях, а для тех, кто эти трехмесячные тренировки не прошли, для них, по желанию, будет внедрена базовая военная служба в возрасте до 25 лет. А теперь об отсрочках и отпусках.

О демобилизации

Освобожденным из плена наконец-то дадут нормально отдохнуть. Им планируют предоставить дополнительные 90 дней отпуска по сохранению заработной платы. В тексте законопроекта также предлагается, что под призыв в течение шести месяцев не будут подлежать военнообязанные из граждан, освобожденных от срочной военной службы во время действия военного положения. А срочников предлагают уволить в запас. Появились подробности о демобилизации. Кабмин таки подал законопроект о мобилизации с четкими сроками службы во время войны, а это – 36 месяцев. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в телеграм-канале. По его словам, эти сроки предложены и для мобилизованных, и для контрактников в случае истечения срока контракта. Напомним, что сейчас контракт автоматически продлевается до конца военного положения.

Что ждет женщин

Есть пункты и о женщинах. Следовательно, становятся на учет только те, кто имеет военную или медицинскую профессию. Но женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста получают отсрочку, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе и это указано в медицинском заключении, но здесь тоже есть "но". Такой уход может длиться не более чем до достижения им шестилетнего возраста, да и разумеется, отсрочку получают беременные женщины. Все остальные на военный учет могут стать добровольно.

Интересно, что все действующие нардепы имеют право на отсрочку. К слову, депутаты от "Слуги народа" получили рекомендации о необходимости избегать комментариев по поводу внесенного в Раду законопроекта о мобилизации, об этом заявила украинская правда со ссылкой на свои источники во фракции. По данным собеседников, во фракции отметили необходимость придерживаться одной с президентом линии с учетом "чувствительности вопроса", поэтому "мобилизацию с обществом должны коммуницировать военные, от которых этот запрос исходит".

Но отметим, что все эти предложения еще могут быть изменены, поскольку законопроект должен быть рассмотрен в парламенте. А первое заседание состоится только 10 января.

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