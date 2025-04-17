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- Украина
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Скандал с мобилизацией Насирова: стало известно, как он пытался избежать службы в боевой бригаде
Экс-глава ГФС захотел перевода, когда узнал, что его часть — на линии фронта.
После того, как экс-руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ и узнал, что его бригада выполняет боевые задания на линии столкновения, он захотел перевестись в другую часть.
Об этом во время судебных дебатов сказала прокурор Высшего антикоррупционного суда, зачитывая материалы следствия, сообщает hromadske.
По данным следствия, командир воинской части рассказал, что ему позвонил его знакомый и попросил взять Насирова на военную службу. Позже этот знакомый и экс-глава ГФС привезли документы для поступления на службу по мобилизации.
«После этого командир воинской части сообщил Насирову, что его бригада выполняет боевые задания на границе боевого столкновения в восточном регионе. И Насиров сообщил, что он будет общаться с министром обороны для дальнейшего перевода в другую воинскую часть», — зачитала объяснение прокурор.
В то же время прокурор добавила, что у следствия нет данных о том, что Насиров на самом деле к кому-то обращался по поводу перевода.
Напомним, ранее стало известно, что обвиняемый в коррупции Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ, и поэтому его адвокат подал ходатайство о приостановлении уголовного производства. Однако Военная служба правопорядка взялась за проверку этого факта, а командир признал приказ о мобилизации Насирова противоправным и отменил его.