Скандал с monobank набирает обороты: почему главу НБУ вызвали в Раду "на ковер"

Верховная Рада / © Getty Images

Верховная Рада Украины инициировала вызов главы Национального банка Андрея Пышного в сессионный зал.

Об этом стало известно во время заседания парламента.

Соответствующее предложение о вызове руководителя регулятора было озвучено в ходе очередного пленарного заседания. Инициатива получила поддержку 153 народных депутатов.

Согласно принятому решению, Андрей Пышный должен явиться в Верховную Раду 26 марта. Его доклад запланирован на 12 часов.

Скандал с monobank — последние новости:

Напомним, что вокруг соучредителя Monobank Олега Гороховского и АО «Универсал Банк» разгорелся юридический конфликт после публикации фотографии 19-летней клиентки Карины Кольб, сделанной во время процедуры видеоверификации.

Адвокатское объединение Addati Group, представляющее интересы девушки, заявило о подготовке досудебных требований и намерении урегулировать ситуацию в правовом поле. Юристы требуют публичных извинений от Гороховского, официального признания неправомерности распространения фото, выплаты денежной компенсации за моральный ущерб, а также разблокирования банковского счета клиентки.

По словам адвокатов, инцидент имел негативные последствия для девушки — из-за публичной огласки и психологического давления ее состояние здоровья ухудшилось, и она была вынуждена обратиться за помощью. У юристов, как отмечается, уже сформирована доказательная база для защиты интересов клиентки.

В случае отказа от досудебного урегулирования и продолжения публичной коммуникации в нынешнем формате, адвокаты заявили о готовности обратиться в суд и другие предусмотренные законом учреждения.

К слову, Дмитрий Лубинец сообщил об открытии производства по делу о возможном возбуждении законодательства о защите персональных данных и банковской тайне после публикации соучредителем Monobank Олегом Гороховским фото клиентки банка.

По его словам, несмотря на признание ошибки со стороны банкира, это не освобождает от ответственности. В рамках производства начата проверка обстоятельств инцидента.

Лубинец подчеркнул, что персональные данные не могут использоваться как инструмент публичного давления или унижения, а закон должен применяться все равно ко всем.