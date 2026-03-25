Скандал с monobank набирает обороты: почему главу НБУ вызвали в Раду "на ковер"
Поводом стало обнародование фото клиентки банка, что вызвало волну обсуждений по конфиденциальности данных.
Верховная Рада Украины инициировала вызов главы Национального банка Андрея Пышного в сессионный зал.
Об этом стало известно во время заседания парламента.
Соответствующее предложение о вызове руководителя регулятора было озвучено в ходе очередного пленарного заседания. Инициатива получила поддержку 153 народных депутатов.
Согласно принятому решению, Андрей Пышный должен явиться в Верховную Раду 26 марта. Его доклад запланирован на 12 часов.
Напомним, что вокруг соучредителя Monobank Олега Гороховского и АО «Универсал Банк» разгорелся юридический конфликт после публикации фотографии 19-летней клиентки Карины Кольб, сделанной во время процедуры видеоверификации.
Адвокатское объединение Addati Group, представляющее интересы девушки, заявило о подготовке досудебных требований и намерении урегулировать ситуацию в правовом поле. Юристы требуют публичных извинений от Гороховского, официального признания неправомерности распространения фото, выплаты денежной компенсации за моральный ущерб, а также разблокирования банковского счета клиентки.
По словам адвокатов, инцидент имел негативные последствия для девушки — из-за публичной огласки и психологического давления ее состояние здоровья ухудшилось, и она была вынуждена обратиться за помощью. У юристов, как отмечается, уже сформирована доказательная база для защиты интересов клиентки.
В случае отказа от досудебного урегулирования и продолжения публичной коммуникации в нынешнем формате, адвокаты заявили о готовности обратиться в суд и другие предусмотренные законом учреждения.
К слову, Дмитрий Лубинец сообщил об открытии производства по делу о возможном возбуждении законодательства о защите персональных данных и банковской тайне после публикации соучредителем Monobank Олегом Гороховским фото клиентки банка.
По его словам, несмотря на признание ошибки со стороны банкира, это не освобождает от ответственности. В рамках производства начата проверка обстоятельств инцидента.
Лубинец подчеркнул, что персональные данные не могут использоваться как инструмент публичного давления или унижения, а закон должен применяться все равно ко всем.