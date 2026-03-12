Скандал с Monobank: ответ Гороховского поднял "бурю" в Сети, а мать девушки сделала заявление - все детали

Скандал с Monobank / © ТСН

Реклама

Соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал официальное заявление по поводу инцидента с блокировкой счета и обнародованием фото клиентки, которая проходила видеоверификацию якобы на фоне триколора. В то же время сама девушка утверждает, что ее обвинили безосновательно, поскольку на видео было знамя Словении.

ТСН.ua собрал позиции обеих сторон и выяснил новые детали конфликта.

Извинения Гороховского подняло шквал обсуждений: что пишут в Сети

Соучредитель банка в своих социальных сетях объяснил, что публикация фотографии клиентки была импульсивным решением, вызванным эмоциональной усталостью от войны.

Реклама

«После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел знамя и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, уставший от всего, связанного с Россией. Мое отношение к этому флагу не изменилось. Отношение к поступку — да», — заявил Гороховский.

Отдельно он отметил вопрос безопасности персональных данных. По его словам, несмотря на постоянные кибератаки, утечки информации клиентов Monobank не зафиксированы. Гороховский заверил, что сделал выводы, и дальше подобная информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам.

Однако, несмотря на извинения, Гороховский получил кучу негативных комментариев. Ведь пользователи переживают, что их данные также могут быть в опасности и обнародованы.

Обсуждение ситуации украинцами в Treads / © Фото из открытых источников

Обсуждение ситуации украинцами в Treads / © Фото из открытых источников

Обсуждение ситуации украинцами в Treads / © Фото из открытых источников

Обсуждение ситуации украинцами в Treads / © Фото из открытых источников

Обсуждение ситуации украинцами в Treads / © Фото из открытых источников

Обсуждение ситуации украинцами в Treads / © Фото из открытых источников

Однако не все украинцы разделили такие взгляды, некоторые встали на сторону учредителя банка.

Реклама

Обсуждение ситуации украинцами в Treads / © Фото из открытых источников

Обсуждение ситуации украинцами в Treads / © Фото из открытых источников

Обсуждение ситуации украинцами в Treads / © Фото из открытых источников

Обсуждение ситуации украинцами в Treads / © Фото из открытых источников

Флаг Словении и отец на фронте: какая версия клиентки

Клиенткой, оказавшейся в центре скандала, является Карина Кольб. На своей странице у Threads она опубликовала опровержение обвинений в пророссийских взглядах. Девушка объяснила, что проходила верификацию не дома и не обратила внимания на фон.

«Этот человек, не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение», — прокомментировала действия руководства банка Карина Кольб.

Она утверждает, что за ее спиной висел флаг Словении (бело-сине-красный триколор с гербом), однако во время съемки ее голова якобы закрыла герб, из-за чего флаг казался русским.

Для подкрепления своих слов девушка выложила фото якобы и висевшего позади нее флага. Впрочем пользователи обратили внимание на разногласия. Часть пользователей считает, что флаги разные, а девушка просто пытается отбелить репутацию.

Реклама

В комментарии для ТСН.ua Карина сообщила об ухудшении состояния здоровья из-за кибербуллинга: «Я очень перенервничала, у меня была паника, я попала в больницу». По просьбе редакции прислать оригинальное фото флага на стене она не ответила.

Что известно о семье Карины

Девушка отмечает свою проукраинскую позицию и отмечает, что ее отчим защищает Украину. Эту информацию ТСН.ua подтвердила Татьяна Билык — директор школы в Чугуевском районе Харьковской области, где раньше училась Карина.

По словам педагога, отчим девушки воюет с 2014 года, ранен и продолжает нести службу на Харьковском направлении.

«Я думаю, что там в крови этих детей есть ненависть к России из-за ранения отца, из-за того, что погибли многие побратимы отца. Эта семья очень многое пережила. Он с первого дня полномасштабного вторжения пошел на защиту Украины», — рассказала Татьяна Билык, призвав общество быть менее категоричным в выводах.

Реклама

Анализ социальных сетей девушки также свидетельствует о ее активном участии в распространении информации о пропавших без вести украинских военных и украинских военнопленных.

Также мать девушки Ольга Кольб прокомментировала ситуацию в разговоре с ТСН.ua. Она заявила, что была шокирована публикацией банкира и подчеркнула, что ее семья патриотична.

«То, что мой ребенок пишет на русском, мы не виноваты, что у нас преподавали на русском. Я поражена, что мой ребенок пострадал из-за руководителя банка, что он опубликовал фото и написал, что заблокировали „из-за немытой головы“. Что касается флага РФ, то у меня два дня была истерика, потому что мы патриоты Украины. Мой муж служит, получил ранение. Хотя еще в начале войны мог уехать как многодетный отец. А здесь этот банкир просто отвратил нашу семью», — заявила женщина.

Что предшествовало

Напомним, ранее Гороховский сообщил, что банк заблокировал счет клиентки после попытки пройти видеоверификацию на фоне российского флага.

Реклама

Об этом случае он написал в соцсети Threads. По словам Гороховского, клиентка обратилась в службу поддержки с вопросом, почему ее счет заблокировали.

«Обратилась клиентка на видеоверификацию по вопросу, чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немыта…», — прокомментировал ситуацию соучредитель банка.

На обнародованном фото, по словам банкира, позади девушки на стене было заметно флаг страны-агрессора. Именно наличие такой символики при процедуре идентификации клиента стало причиной реакции банка.