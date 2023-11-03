Скандал с московской сектой "АллатРа": Данилов рассказал, почему ее не ликвидировали раньше

В Украине ликвидировали псевдорелигиозную пророссийскую секту "АллатРа". О ней знали еще задолго до этого. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему же ее не уничтожили раньше.

Служба безопасности Украины и Нацполиция 3 ноября подтвердили, что обезвредили, заблокировали более 20 очагов псевдорелигиозной пророссийской секты "АллатРа", которая действовала по всей Украине, которая оправдывала российскую агрессию. Эта структура действовала на территории Украины с 2011 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал "Радио Свобода", когда на него обратили внимание, а также сколько таких вот псевдорелигиозных организаций еще могут существовать в Украине.

"Отслеживание идет, и я могу сказать, что это очень сложный процесс, потому что люди, прикрываясь теми или иными названиями "общественный институт", они по собственному усмотрению решают свои вопросы по задаче, то, что касается спецорганов Российской Федерации. Но это прикрытие, здесь уж далеко ходить не надо", — сказал Данилов.

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По его словам, о существовании "Аллатра" в Украине знали задолго до ее ликвидации. И президент Зеленский на собрании представителей сектора безопасности и обороны поднимал вопрос о том, почему эта структура не была ликвидирована ранее.

"Нам здесь самим наводить порядок в нашей стране. Вместо нас этого делать никто не будет. То, что касается работы этой "АллатРа", она была известна еще раньше. Каждый день президент собирает с самого утра всех представителей сектора безопасности и обороны, и когда был доклад СБУ, то он задал вопрос, почему раньше это не сделали. Как они говорят, было в разработке", — рассказал Данилов.

Напомним, за период своего существования пророссийская секта "АллатРа" создала собственные "филиалы" на территории РФ, Беларуси и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.

"Под видом миссионерства участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию России и публично продвигали кремлевскую идею о создании союза славянских народов под руководством москвы. Фигуранты организовали четкую иерархическую структуру и собственные представительства в каждом областном центре нашего государства. Эти ячейки АллатРа массово призывали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи кремля", – рассказали в СБУ.

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