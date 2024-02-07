Скандал с "наводчицей ТЦК" в Космаче: военный напомнил, за кого здесь голосовали

Более 10 лет назад село Ивано-Франковской области отличилось массовой поддержкой лидера областной организации Партии регионов.

После инцидента, произошедшего в селе Космач Ивано-Франковской области с женщиной, которую местные жители избили, приняв за "наводчицу ТЦК", журналист и историк Вахтанг Кипиани, который теперь служит в ВСУ, напомнил об избирательных предпочтениях здешних скелян.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Цензурных слов об этой мрази у меня нет. Но напомню один факт – именно Космач лет десять назад дал 75% голосов на выборах за лидера областной организации Партии регионов Василия Чуднова”, – прокомментировал военный поведение местной “ваты”.

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По его словам, накануне местные паблики написали, что повестки в армию будут раздавать именно женщины, и поэтому на дороге возник "гоп-стоп-блокпост".

"Можно говорить по-украински, молиться на четках, делать мастерские вышивки и одновременно голосовать за российских коллаборантов и открывать охоту на военнослужащих, выполняющих свою работу", — отметил Вахтанг Кипиани.

Как сообщалось ранее, в результате драки 6 февраля в селе Космач пострадали две женщины и несовершеннолетняя девушка. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее под Киевом работники ТЦК жестоко избили дальнобойщика на глазах у жены.

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