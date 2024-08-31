Скандал с назначением Гладкого главой штаба Сил беспилотных систем: заявление Генштаба

Роман Гладкий — командир военного судна и не имеет опыта работы с БпЛА.

Капитан первого ранга Роман Гладкий был назначен главой штаба Сил беспилотных систем.

В ВСУ прокомментировали его назначение.

"Капитан 1-го ранга Роман Гладкий является офицером с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины и имеет соответствующее военное образование. Сил Украины. Проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи по разным важным направлениям", — говорится в сообщении.

Напомним:

Накануне в Сети появилась информация о назначении руководителем штаба Командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого, бывшего командира десантного корабля "Константин Ольшанский", который с июля 2016 года был первым заместителем командующего Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины.

Народная депутат Марьяна Безуглая, опубликовавшая сообщение о назначении Гладкого, возмутилась, что у него нет опыта работы с БпЛА.

"Не только не имеет никакого опыта работы с БпЛА, но и был подозреваем в государственной измене, шпионаже и коррупции, а также имеет жену с российским паспортом, дочь выступала на соревнованиях за Россию… Непонятно, как он прошел проверку Службы безопасности Украины и до сих пор занимает самые высокие должности. Выходец из Крыма, капитан Военно-морских сил с такой репутацией и никогда не имел отношения к дронам! – написала Безуглая.

Свое возмущение также выразил проект DeepState, утверждающий, что командующий СБС Вадим Сухаревский не назначал Гладкого на новую должность, поскольку это не входит в его полномочия.

После аннексии полуострова Россией Гладкий выехал на материковую часть Украины, жена и ребенок остались.

В июне 2018 года появился сюжет о том, как российские спецслужбы пытались завербовать украинских военных, в том числе и Романа Гладкого.

В 2018 году Роман Гладкий был отстранен от должности руководителя штаба – первого заместителя командующего ВМС Украины по решению министра обороны Украины, которым тогда был Степан Полторак.

В Минобороны утверждали, что Гладкий устранен на время служебного расследования, предметом которого станут как отдельные финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве жены офицера Елены.

Первые два года после начала войны супруга Гладкого продолжала вместе с детьми жить на оккупированном полуострове. Дочь капитана первого ранга занимается плаванием и удачно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ.

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