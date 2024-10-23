Скандал с назначением начштаба Сил беспилотных систем: Роман Гладкий переведен на другую должность

Штаб Сил беспилотных систем возглавил новый человек, имя которого пока не называют.

Капитан первого ранга Роман Гладкий, назначение которого летом 2024 года начальником штаба командования Сил беспилотных систем вызвало большой скандал, освобожден от должности.

Об этом рассказал штаб-сержант командования СБС Александр Ярмак в интервью "Суспільному".

По словам штаб-сержанта, на должность начштаба СБС уже назначили нового человека, однако его имя пока не называют.

"Я лично не знаком с этим человеком, но есть многие из волонтерского движения, кто о нем дает хорошие отзывы. Увидим", – отметил Ярмак.

По его мнению, назначение Гладкого на должность начштаба оказалось проблемным не столько из-за его личных качеств и фактов биографии, сколько из-за самой системы званий и должностей, существующей в украинской армии.

“Это – система, в которой невозможно прийти эффективным, классным менеджером в гражданской жизни и занять действительно важный пост. В чем проблема системы званий и должностей? Тебе дают звание не от твоей эффективности, а от лет выслуги. И это – тупость, потому что это учит людей паразитировать. Приспосабливаться, пережидать, переживать кого-нибудь. И потому это вырастило огромное количество разных сомнительно компетентных людей”, – отметил Ярмак.

Издание также ссылается на слова другого анонимного источника в СБС, подтвердившего, что "Роман Гладкий недавно был переведен из СБС, а на его место уже назначен другой человек". Пока неизвестно, кто теперь возглавляет штаб Сил беспилотных систем.

Напомним, о назначении Гладкого на должность начштаба ССС стало известно в августе 2024 года. Это кадровое решение вызвало скандал из-за очевидной некомпетентности Гладкого, а также его "противоречивого прошлого" и связей с государством-агрессором.

Читайте также: