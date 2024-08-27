Скандал с "Охматдетом": Шмыгаль уверен, что собранные средства на восстановление не будут украдены

По его словам, средства на восстановление больницы собирались на три разных счета.

Наблюдательный совет, состоящий из 15 человек, будет внимательно следить за тем, чтобы собранные средства на восстановление детской больницы "Охматдет" не были разворованы.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы корреспондента ТСН, во время форума "Украина 2024.Независимость" во вторник, 27 августа.

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По его словам, средства на восстановление больницы собирались на три разных счета:

больницы "Охматдет",

United24,

благотворительного фонда "Охматдет".

"Он (благотворительный фонд – ред.) первым начал процедуры (тендеры – ред.). Государство не имеет к этому никакого отношения, потому что это общественная организация, которая по-своему проводили эти процедуры. Они вызвали скандал. Была ответная реакция министерства. Состояниям на сегодняшний день сформирован Наблюдательный совет, который состоит из 15 человек — 7 представителей — это международные доноры и 8, которое предоставило гражданское общество", — рассказал он.

Шмыгаль добавил, что на данный момент проводится экспертиза повреждений, которая продлится в течение месяца. После этого будут приняты соответствующие решения по дальнейшим шагам. Наблюдательный совет за этим всем следит.

"Общественность имеет полный доступ к контролю за каждой затраченной копейкой. Как я знаю, Наблюдательный совет такой открыт", — подытожил он.

Напомним, по Украине прокатилась новая волна скандала вокруг возобновления столичного "Охматдета". Все, что известно об этом – читайте ЗДЕСЬ.

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