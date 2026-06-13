Скандал с Ольгой Мартыновской: психолог объяснила, о чем свидетельствует жестокость к животным

Кошки / © unsplash.com

Реклама

Жестокость к животным часто свидетельствует о нехватке эмпатии. Об этом сказала подростковая психология Любовь Рудницкая.

Психологиня подняла этот вопрос, комментируя в эфире Киев24 скандал вокруг высказываний судьи «МастерШефа» Ольги Мартыновской.

В скандальной истории с Ольгой Мартыновской идет речь не только о детском поступке, но и об отношении к нему сейчас. По словам психолога, эмпатия — это способность понимать, что другому человеку или животному больно.

Реклама

Рудницкая подчеркнула, что далеко не все в детстве обижали животных, и такие истории не стоит оправдывать.

Судья кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская оказалась в центре скандала после интервью телеведущей Маше Ефросининой. Во время разговора, вспоминая детство, шеф-повар заявила, что якобы «бросала кошек через крышу» и «привязывала петарды к их хвостам». Фрагмент быстро распространился по соцсетям и вызвал волну критики. Пользователей возмутило не только содержание высказываний, но и то, что они прозвучали в шутливой форме.

После резонанса первой отреагировала Маша Ефросинина. Она объяснила, что скандальная фраза была «неудачной гиперболой», а не реальной историей из жизни гости. Ведущая подчеркнула, что ни она, ни Мартыновская не поддерживают жестокое обращение с животными, а также сообщила об удалении отрывка из выпуска.

Впоследствии с заявлением выступила и сама кулинарка. Она извинилась за свои слова и отметила, что не собиралась обидеть людей.

Реклама

«Прошу прощения за гиперболизацию этой истории. Точно не хотела задеть ваши чувства. Не пропагандирую и не поддерживаю издевательства или насилия в отношении животных. Должны быть только защита и любовь. Такого больше не повторится», — отметила она.

Новости партнеров