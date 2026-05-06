Скандал с паспортом Труханова: экс-мер Одессы сделал новое заявление о своем гражданстве

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что получил доступ к указу президента о лишении его гражданства только через месяц после его подписания.

Об этом заявил Труханов во время заседания ВСК, сообщает корреспондент ТСН.

По словам Труханова, дата указа — 14 октября, однако ознакомиться с ним он смог значительно позже. При этом он отметил, что только сейчас начали появляться документы, на основании которых было принято решение.

Труханов подчеркнул, что до сих пор неясно, кто именно готовил представление о лишении его гражданства.

По его словам, Государственная миграционная служба в Одесской области сообщила, что не имеет таких полномочий. В то же время Главное управление ГТС в Киеве заявило, что представление готовила именно одесская структура.

Бывший мэр Одессы в очередной раз подчеркнул, что у него нет и не было российского гражданства.

Он также заявил, что усматривает в этом только политические мотивы. Но добавил, что ранее проходил успешно, проходил проверки для получения доступа к государственной тайне.

Кроме того, он сообщил, что получил справку от ДМС о лишении гражданства, к которой было добавлено его фото, и сейчас это основные документы по делу.

Напомним, по информации СБУ, Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы, утверждают в СБУ, и даже опубликовали их копии.

Однако Труханов заявил, что не имеет гражданства России и призвал президента Владимира Зеленского отменить указ о лишении его украинского паспорта. По его словам, он получил официальные подтверждения через международные правовые механизмы, в частности, ответ от 30 декабря 2025 года об отсутствии у него российского гражданства.

Он подчеркнул, что документы имеют «мокрые печати» и достоверны. Также он заявил, что еще в 2018 году НАБУ получало аналогичную информацию.

К слову, Труханову после увольнения выплатили более 545 тыс. грн компенсации , что фактически является оплатой за неиспользованные отпуска. По данным журналистов, речь идет о 324 календарных днях отпуска за период 2017-2025 годов.

В Одесском горсовете объяснили, что выплаты были осуществлены на основании распоряжения об окончательном расчете. Всего в 2025 году Труханов получил более 1,7 млн. грн. выплат, связанных с работой в мэрии.

