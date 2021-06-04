Скандал с пересадкой органов в Болгарии: украинцы продавали свои почки богачам

Всего за два года в клинике провели 14 пересадок, где донорами были граждане Украины и Молдовы.

В Болгарии разгорелся скандал, связанный с пересадкой органов: оказалось, что государственная клиника пересаживала почки украинских доноров иностранным богачам.

Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, пишет Euractiv.

Сообщают, что во времена бывшего правительства Бойко Борисова государственная клиника выполняла операции по пересадке органов богатым людям из Израиля, Японии и Омана. Донорами, как правило, выступали граждане Украины и Молдовы.

Выяснилось, что почки пересаживали пациентам с вымышленными именами. По схеме, донорами были якобы "племянники" богатых пациентов. В связи с обстоятельствами, которые выяснились, Министерство здравоохранения считает, что эти люди не были родственниками, как требует законодательство Болгарии.

Также выяснилось, что один из высокопоставленных чиновников по такой схеме попал в начало списка ожидания и получил трансплантацию печени. Всего за два года в клинике провели 14 пересадок, где донорами были граждане Украины и Молдовы.

Напомним, в Киеве провели операцию по пересадке сердца. Донором стал молодой человек, который попал в ДТП.

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