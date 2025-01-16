Скандал с переводом специалистов Воздушных сил в пехоту: комиссия начала проверку

Комиссия работает над тем, чтобы не допустить перевода военнослужащих дефицитных специальностей.

В Воздушных силах была создана специальная комиссия, которая изучает положение дел о переводе военнослужащих ВС в другие роды и виды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило Управление коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что созданная в Воздушных силах комиссия работает над тем, чтобы не допустить перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может повлиять на боеспособность подразделений ВС.

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Прежде всего, речь идет о тех, кто эксплуатирует и обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов радиоэлектронной борьбы и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также военных, проходивших обучение за границей западным образцам вооружения.

"Были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды Вооруженных Сил. В настоящее время комиссия Воздушных Сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения по их исправлению", – говорится в заявлении.

В органах военного управления работают горячие линии (call-центры), а также электронная почта, куда можно обращаться для обратной связи:

в Командовании Воздушных сил – тел. 0800500410-2-5, почта: callcenter.ps@ps.mil.gov.ua в Воздушных командованиях:

"Центр" – тел: 095 768 6398, почта: pvk_c@ps.gov.ua,

"Юг" – тел: 050 934 8119 почта: pivden.air@ukr.net,

"Запад" – тел: 0 322 355 589, почта: vppp1mpz@gmail.com,

"Восток" – тел: 0800500410-2-4, почта: szg_a2533@ps.mil.gov.ua.

Напомним, авиатехники заявили о массовом переводе специалистов Воздушных сил в пехоту. ТСН.ua собрал все о скандале с переводом.

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