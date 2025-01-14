Скандал с переводом специалистов Воздушных сил в пехоту: все, что известно

Некоторое количество военнослужащих Воздушных сил уже перевели в сухопутные подразделения для усиления бригад на фронте.

Специалистов Воздушных сил массово переводят в пехоту. Авиатехники обратились к украинцам, чтобы придать этой ситуации огласку.

Реакция общества не заставила себя ждать.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандале.

Специалистов ПВО массово переводят в пехоту

Авиатехники Воздушных сил ВСУ 14 января обратились к народу с просьбой о огласке по поводу ситуации с переводом их в пехоту.

По словам одного из бойцов, такое решение ставит под угрозу защиту целых регионов, в частности, усложнит обслуживание авиации. Воины пытаются сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно.

Авиатехники ВС ВСУ обратились к украинцам на фоне перевода в пехоту

После огласки другие военные также начали рассказывать о подобных переводах.

Как сообщили ТСН.ua военнослужащие 1 Галицко-Волынской радиотехнической бригады Воздушных сил треть ее состава хотят перевести в пехоту.

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Старший техник инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи Прикарпатья Дмитрий Донцов в комментарии изданию "Галка" рассказал, что решение о переводе техников в пехоту — это уничтожение авиации. По его словам, для обслуживания одного самолета нужно минимум восемь человек.

Военнослужащий под ником "Неисправимый реалист" отметил, что не только авиатехники, но и мобильно-огневые группы сталкиваются с сокращением персонала. Он подчеркнул, что хуже всего в переводе даже не сам факт, а то, что переводят просто количеством.

"То есть никто не смотрел на должность, опыт или умение человека. Просто пришло необходимое число. Я знаю ребят, которые не одну ракету сбили, но они тоже в списке", — написал военный.

В свою очередь, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" обратил внимание на "опекание" артиллеристов.

"Купа артиллеристов погибло в штурмах, а когда приходят новые установки, в срочном порядке отправляют "буссифицированных" на обучение, из которых они благополучно бегут", — заметил "Осман".

Решения, угрожающие регионам

Нардепка Марьяна Безугла раскритиковала решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и заявила, что сейчас из Воздушных сил интенсивно переводят людей в пехоту: техников, механиков, других специалистов.

"Сокращают мобильные огневые группы и обнажают целые регионы. В то же время штабы не сокращаются, а даже тайно продолжается их расширение, чтобы заполнить офицерские должности. В частности, создается дивизион и т.д.", — подчеркнула она.

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Сержант 114 бригады Воздушных Сил ВСУ Виталий Горжевский в соцсети отметил, что ситуация критическая. По его словам, если авиатехники будут переведены в пехоту, то часть останется без технического персонала, обслуживающего самолеты.

"Раньше уже забрали 250 человек, сейчас планируется перевести еще 218. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать", — отметил военный.

Реакция общества

На скандал отреагировал блоггер и волонтер Сергей Стерненко. Он подчеркнул, что в результате перевода военных из ПС в пехоту Украина может потерять авиационную компоненту как таковую. То же касается и узкопрофильных специалистов ПВО, например, операторов РЛС, обучение которых занимает очень продолжительное время.

Также Стерненко предупредил, что из-за принудительного перевода специалистов ПВО обнаружение ракет и дронов ухудшится в разы.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алексом" (канал "Офицер ") заметил, что отправляют в пехоту специалистов, а покидают родственников и фаворитов

Легендарный пилот Вадим Ворошилов с позывным "Карая" (Karaya) выступил за защиту специалистов ПСУ, которых переводят в пехоту

Он напомнил, что авиация является одной большой экосистемой, жизнедеятельность которой напрямую зависит от выполнения функциональных обязанностей каждого элемента, взаимозаменить которые невозможно.

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"Лично я и каждый летчик авиации Воздушных Сил благодарим их за постоянную боеготовность и исправность самолетов. Готовы ли мы их просто отдать? Нет, ведь это очень узконаправленные специалисты, которые учились в высших военно-учебных заведениях в течение 5 лет, получали профессиональный опыт подготовки судов в боевых бригадах и в условиях ведения боевых действий", – написал летчик в Instagram.

О проблеме резко высказался нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, военное руководство пытается опрокинуть в пехоту всех, кого можно.

"Давайте поговорим о последствиях. У меня очень много вопросов – ответы на которые я не знаю. Может на них ответит Генштаб? Если механиков, техников, военных из мобильных групп или других специалистов отправят в пехоту, то что дальше? Кто будет чинить самолеты и вертолеты? Кто будет сбивать шахеды и ракеты?" – написал Гончаренко.

Вынужденный шаг

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины прокомментировал ситуацию и заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты в пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется.

Также там отметили, что ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев, и решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны.

В то же время Генштаб отметил, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.

В Воздушных силах заявили, что перевод не будет

Воздушные силы ВСУ прокомментировали ситуацию и подчеркнули, что перевод специалистов инженерно-авиационной службы и других дефицитных специалистов в подразделения других родов войск осуществляться не будут.

Не будут переводить также таких военных:

которые проходили обучение за границей на западной технике,

воинов из мобильных огневых групп,

специалистов зенитных ракетных войск и других ключевых направлений обороны

В частности, там подчеркнули, что определенное количество военнослужащих Воздушных сил уже переведено в сухопутные подразделения для усиления бригад на фронте.

"Впрочем, это не касается именно дефицитных специальностей и специалистов, которые привлечены для выполнения задач боевой авиацией", — добавили в Воздушных силах.

Скандал с массовым принудительным переводом военных воздушных сил в пехоту

Напомним, в ночь на 14 января Силы обороны Украины провели наибольший удар по военным объектам на территории Российской Федерации, поражены цели на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине страны.

Зеленский отреагировал

Глава государства Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности командующего Воздушными Силами ВСУ Анатолию Кривоножко прояснить ситуацию обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач. Об этом он заявил в вечернем видеообращении 14 января.

"Сегодня было много разной информации, возмущения и обсуждений – по переводам. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны воздушным силам для выполнения боевых задач – нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", – сказал Зеленский.

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