Скандал с переводом специалистов Воздушных сил в пехоту: все, что известно

Некоторое количество военнослужащих Воздушных сил уже перевели в сухопутные подразделения для усиления бригад на фронте.
Специалистов Воздушных сил массово переводят в пехоту. Авиатехники обратились к украинцам, чтобы придать этой ситуации огласку.
Реакция общества не заставила себя ждать.
ТСН.ua собрал все, что известно о скандале.
Специалистов ПВО массово переводят в пехоту
Авиатехники Воздушных сил ВСУ 14 января обратились к народу с просьбой о огласке по поводу ситуации с переводом их в пехоту.
По словам одного из бойцов, такое решение ставит под угрозу защиту целых регионов, в частности, усложнит обслуживание авиации. Воины пытаются сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно.
После огласки другие военные также начали рассказывать о подобных переводах.
Как сообщили ТСН.ua военнослужащие 1 Галицко-Волынской радиотехнической бригады Воздушных сил треть ее состава хотят перевести в пехоту.
Старший техник инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи Прикарпатья Дмитрий Донцов в комментарии изданию "Галка" рассказал, что решение о переводе техников в пехоту — это уничтожение авиации. По его словам, для обслуживания одного самолета нужно минимум восемь человек.
Военнослужащий под ником "Неисправимый реалист" отметил, что не только авиатехники, но и мобильно-огневые группы сталкиваются с сокращением персонала. Он подчеркнул, что хуже всего в переводе даже не сам факт, а то, что переводят просто количеством.
"То есть никто не смотрел на должность, опыт или умение человека. Просто пришло необходимое число. Я знаю ребят, которые не одну ракету сбили, но они тоже в списке", — написал военный.
В свою очередь, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" обратил внимание на "опекание" артиллеристов.
"Купа артиллеристов погибло в штурмах, а когда приходят новые установки, в срочном порядке отправляют "буссифицированных" на обучение, из которых они благополучно бегут", — заметил "Осман".
Решения, угрожающие регионам
Нардепка Марьяна Безугла раскритиковала решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и заявила, что сейчас из Воздушных сил интенсивно переводят людей в пехоту: техников, механиков, других специалистов.
"Сокращают мобильные огневые группы и обнажают целые регионы. В то же время штабы не сокращаются, а даже тайно продолжается их расширение, чтобы заполнить офицерские должности. В частности, создается дивизион и т.д.", — подчеркнула она.
Сержант 114 бригады Воздушных Сил ВСУ Виталий Горжевский в соцсети отметил, что ситуация критическая. По его словам, если авиатехники будут переведены в пехоту, то часть останется без технического персонала, обслуживающего самолеты.
"Раньше уже забрали 250 человек, сейчас планируется перевести еще 218. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать", — отметил военный.
Реакция общества
На скандал отреагировал блоггер и волонтер Сергей Стерненко. Он подчеркнул, что в результате перевода военных из ПС в пехоту Украина может потерять авиационную компоненту как таковую. То же касается и узкопрофильных специалистов ПВО, например, операторов РЛС, обучение которых занимает очень продолжительное время.
Также Стерненко предупредил, что из-за принудительного перевода специалистов ПВО обнаружение ракет и дронов ухудшится в разы.
Лейтенант ВСУ с позывным "Алексом" (канал "Офицер ") заметил, что отправляют в пехоту специалистов, а покидают родственников и фаворитов
Легендарный пилот Вадим Ворошилов с позывным "Карая" (Karaya) выступил за защиту специалистов ПСУ, которых переводят в пехоту
Он напомнил, что авиация является одной большой экосистемой, жизнедеятельность которой напрямую зависит от выполнения функциональных обязанностей каждого элемента, взаимозаменить которые невозможно.
"Лично я и каждый летчик авиации Воздушных Сил благодарим их за постоянную боеготовность и исправность самолетов. Готовы ли мы их просто отдать? Нет, ведь это очень узконаправленные специалисты, которые учились в высших военно-учебных заведениях в течение 5 лет, получали профессиональный опыт подготовки судов в боевых бригадах и в условиях ведения боевых действий", – написал летчик в Instagram.
О проблеме резко высказался нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, военное руководство пытается опрокинуть в пехоту всех, кого можно.
"Давайте поговорим о последствиях. У меня очень много вопросов – ответы на которые я не знаю. Может на них ответит Генштаб? Если механиков, техников, военных из мобильных групп или других специалистов отправят в пехоту, то что дальше? Кто будет чинить самолеты и вертолеты? Кто будет сбивать шахеды и ракеты?" – написал Гончаренко.
Вынужденный шаг
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины прокомментировал ситуацию и заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты в пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется.
Также там отметили, что ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев, и решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны.
В то же время Генштаб отметил, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.
В Воздушных силах заявили, что перевод не будет
Воздушные силы ВСУ прокомментировали ситуацию и подчеркнули, что перевод специалистов инженерно-авиационной службы и других дефицитных специалистов в подразделения других родов войск осуществляться не будут.
Не будут переводить также таких военных:
- которые проходили обучение за границей на западной технике,
- воинов из мобильных огневых групп,
- специалистов зенитных ракетных войск и других ключевых направлений обороны
В частности, там подчеркнули, что определенное количество военнослужащих Воздушных сил уже переведено в сухопутные подразделения для усиления бригад на фронте.
"Впрочем, это не касается именно дефицитных специальностей и специалистов, которые привлечены для выполнения задач боевой авиацией", — добавили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 14 января Силы обороны Украины провели наибольший удар по военным объектам на территории Российской Федерации, поражены цели на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине страны.
Зеленский отреагировал
Глава государства Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности командующего Воздушными Силами ВСУ Анатолию Кривоножко прояснить ситуацию обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач. Об этом он заявил в вечернем видеообращении 14 января.
"Сегодня было много разной информации, возмущения и обсуждений – по переводам. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны воздушным силам для выполнения боевых задач – нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", – сказал Зеленский.
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